Заявления главы Банка России могут поддержать спрос на ОФЗ и рубль
Российская валюта завершает неделю умеренным укреплением в паре с долларом (на 30 копеек) и умеренным ослаблением в паре с евро (30 копеек). В соответствии с нашими ожиданиями, в настоящий момент риски по российской валюте преимущественно концентрируются в паре с EUR. Данные по темпам роста китайской экономики, вышедшие в утренние часы, выступали основным риском для рубля до конца текущей недели. Статистика оказалась хуже ожиданий, но реакция среди валют развивающихся стран на данный фактор пока весьма умеренная.
Ключевой новостью для российского рынка стали заявления главы Банка России о возможном решительном снижении ставок, что говорит о возросшей вероятности снижения ставки в следующую пятницу сразу на 50 бп. Данные заявления могут продолжить умеренно поддерживать спрос на ОФЗ и, как следствие, на рубль. В вечерние часы предстоят выступления представителей ФРС, которые вместе с операциями по расширению долларовой ликвидности и ожиданиями дальнейшего снижения ставок в США, продолжат оказывать умеренное давление на доллар. Как следствие, рубль, вероятно, продолжит испытывать больше проблем в паре с евро, чем с долларом.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20191018/830426138.html