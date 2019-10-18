Пул краткосрочной макроэкономической статистики за сентябрь и третий квартал указывает на заметное улучшение ситуации – выросли реальные располагаемые доходы населения, закрепился рост в промышленности и сельском хозяйстве. Тем не менее, определенные проблемные зоны сохраняются (стагнация розничных продаж, усиление дефляции, ухудшение PMI), что не позволяет оценивать общую ситуацию как устойчивую.

Наиболее впечатляющий рост продемонстрировали реальные располагаемые доходы населения (+3% г/г за 3 квартал). За январь-сентябрь 2019 года рост составил +0,2%. Росстат почему-то не опубликовал статистику по динамике з/п в сентябре (вероятно, технический сбой). При этом была незначительно понижена статистика роста реальных з/п за август (с 3% до 2,4% г/г). Тем не менее, очевидно, что главными факторами роста реальных располагаемых доходов стало повышение доходов от трудовой деятельности (рост зарплат и низкая безработица) и снижение потребительской инфляции. Кроме того, около 1 п.п. к росту добавил эффект низкой статистической базы (за 3 кв. 2018 года). Но, в любом случае, рост реальных располагаемых доходов оказался выше наших прогнозов (1,5%-2%) и ожиданий рынка. В 4 кв. квартале мы ожидаем как минимум сохранения набранной динамики, за счет индексации з/п бюджетникам, усиления влияния фактора низкой статистической базы и дальнейшего снижения инфляции.

Несмотря на рост доходов населения их потребительская активность (по динамике розничной торговли) в 3 кв. была подвержена стагнации. В сентябре ситуация с розничными продажами не отличалась от динамики в летние месяцы. На наш взгляд, замедление розничных продаж связано с сезонным фактором – повышение доли расходов на отдых (в т.ч. траты за рубежом достигли максимума с 2014 года) и рост доли потребления продуктов питания от подсобных хозяйств. В 4 кв. прогнозируем ускорение роста розничных продаж за счет роста доходов населения и завершения указанного сезонного фактора.

В производственном сегменте ситуация также улучшилась. Наряду со стабилизацией роста в промышленности, существенно ускорился рост в с/х (хороший урожай и ускорение роста в животноводстве), замедлился спад грузооборота, ускорился рост в строительстве.

Вывод. Если прогноз промышленного выпуска мы вынуждены были повысить (с 1,5% до 2% по итогам года), то по другим отраслям ситуация развивается в соответствии с нашими прогнозами. С учетом того, что ускорение роста доходов населения не привело к повышению розничного товарооборота, повышать прогноз ВВП считаем пока преждевременным (во втором полугодии прогнозируем +1,2% и +1% по году). Тем не менее, вероятность движения роста ВВП по более оптимистичному сценарию в 2019 году существенно выросла. Сдерживающее влияние на рост экономики будет оказывать наблюдаемое снижение чистого экспорта.