Публикация показателей Яндекса по US GAAP за третий квартал 2019 года ожидается 25 октября.

Мы ожидаем хороших результатов по итогам третьего квартала. Выручка, по нашим оценкам, должна вырасти на 37% относительно уровня годичной давности и составить 44,6 млрд руб. В сегменте "Поиск и портал" этот показатель должен вырасти на 20% — до 31 млрд руб. (т. е. ожидается некоторое замедление по сравнению со вторым кварталом, когда он увеличился на 21%). Для сегмента такси мы прогнозируем рост на 88% (такая динамика тоже предполагает некоторое снижение темпов роста из-за высокой базы сравнения — данный сегмент генерировал большую выручку в 3К18).

EBITDA Яндекса, по нашим оценкам, должна составить 14,1 млрд руб. при рентабельности 31,7%. В сегменте "Поиск и портал" рентабельность по EBITDA, как мы полагаем, в целом будет соответствовать показателю за второй квартал (47,2%). Ранее компания сообщала, что, по ее оценкам, давление расходов на прибыль в сегменте такси в третьем квартале должно усилиться в связи с инвестициями в беспилотные автомобили и международную экспансию бизнеса. Соответственно, мы прогнозируем снижение EBITDA в этом сегменте на 5% по сравнению с предыдущим кварталом — до 403 млн руб.