Сегодня КНР представил статистику по темпам роста ВВП за 3 кв. – 6% г/г, что оказалось минимальным уровнем за практически 30 лет и слабее ожиданий рынка (6,1%).

Мы же не видим здесь катастрофы. О том, что Китай идет по пути плавного замедления экономики, мы пишем уже не в первый раз. Страна переживает трудности переориентации развития экономики за счет внутренних, а не внешних триггеров. Ослабление темпов роста промпроизводства и розничных продаж тянется с середины 2017 г. и продолжается в нынешнем году. Сентябрь стал скорее исключением из правил (розничные продажи +7,8% г/г, промпроизводство +5,8% г/г).

Основными причинами остаются как внутренние факторы (борьба с теневым кредитованием и неэффективными производствами, избирательное стимулирование экономики), так и внешние (снижение инвестпривлекательности страны для внешнего капитала, «торговая война» с США).

Мы ждем, что на фоне ограниченного потенциала внутреннего рынка вкупе с невысокими доходами населения и фокусирования стимулов на промышленном секторе внутренний спрос до конца этого года как минимум останется таким же вялым. Темпы китайской экономики продолжат естественным образом замедляться в ближайший квартал-два. В 4 кв. ждем 5,8% ВВП, что в итоге по году дает нам все равно 6,1% роста. Напомним, что у правительства КНР довольно широкий коридор по росту экономики на этот год – от 6 до 6,5%.

Стимулы будут оставаться в качестве одного из инструментов поддержки государства, но они лишь смягчают торможение экономики. Вливать больше денег в экономику нецелесообразно ввиду изменения стратегии развития в пользу качественного роста, а не кредитного.

Конечно, ситуация в экономике КНР осложняется развязанной торговой войной с США, но пока все развивается контролируемо и даже есть некоторые надежды на то, что стороны придут к консенсусу на саммите APEC в ноябре. Мы не видим угрозы наступления экономического кризиса в стране, по крайней мере, в этом году.

Мы построили индикатор финстресса в КНР, основанный на ряде ключевых опережающих показателей (динамика М2, продажи нового жилья, ИПЦ, темп роста кредитов/депозитов и т.д.), способный дать сигнал на серьезное ухудшение экономики. Тем не менее, в моменте индикатор находится ниже пограничного уровня в 50 п., что подтверждает наше видение плавного торможения экономики КНР без шоков.