На минувшей неделе глобальные риск-аппетиты получили умеренный импульс к усилению на фоне сообщений о достижении соглашения по Brexit, а также позитивных финансовых результатов американских компаний в рамках стартовавшего сезона отчетностей за III квартал 2019 года.

Индекс Мосбиржи смог оттолкнуться от поддержки вблизи 2700 пунктов и во второй половине недели сделал попытку закрепиться в районе 2750 пунктов. В случае закрепления выше этой отметки откроется путь к 2800-2810 пунктам. Динамику индекса на прошедшей неделе определяли не только внешние события, но и сильные корпоративные движения, как, например, мини-ралли акций Лукойла на новостях о новой дивидендной политике.

Внешний фон на уходящей неделе можно оценить как осторожно оптимистичный. По наиболее чувствительным темам – торговым переговорам США и КНР, Brexit – есть прогресс, но нет полной уверенности в конечном успехе. В первом случае несмотря на некоторое улучшение перспектив, сторонам еще предстоит искать взаимно устраивающие подходы в целом ряде сложных вопросов. В свою очередь инвесторы также понимают, что и по новому варианту Brexit, вероятно, радоваться преждевременно – на днях британский парламент, как ожидается, рассмотрит сделку. Борису Джонсону нужно заручиться поддержкой Палаты общин, но у партии консерваторов там нет большинства.

Сдерживает интерес к покупке риска и положение с протестами в Гонконге. Власти города не согласовали заявку оппозиции на проведение нового антиправительственного митинга, назначенного 20 октября. Есть опасения, что возможный несанкционированный митинг в эти выходные усугубит ситуацию. Заметим, что тема этих протестов становится все более чувствительной в политическом диалоге Пекина и Вашингтона.

В фокусе внимания инвесторов на будущей неделе продолжат оставаться финансовые результаты компаний США и статданные по крупнейшим экономикам. В пятницу Китай представил неплохие данные по промпроизводству в минувшем месяце г-г (+5,8% при прогнозе 5%), оценки по другим макропоказателям вышли в рамках ожиданий. Это несколько снизило уровень рыночных опасений по поводу возможной просадки китайской экономики, котировки нефти на этом фоне смогли достичь $60 за баррель.

Из статистики на предстоящей неделе стоит обратить внимание на продажи в США вторичного жилья в сентябре (вторник), производственные PMI Германии (предварительная оценка), США и сентябрьские продажи нового жилья в Штатах (четверг). В пятницу будет опубликован октябрьский индекс делового климата IFO Германии. Макроданные важны в свете грядущей в конце октября череды решений по базовым ставкам в разных странах. На будущей неделе состоятся заседания Народного Банка Китая, ЕЦБ, Банка России, а 30 октября свое слово скажет ФРС США.

По нашему мнению, ЦБ РФ продолжит цикл смягчения. Снижение проинфляционных рисков, смягчение ДКП в других странах и сохранение санкционных угроз в «спящем» режиме открывают перед российским регулятором возможность для более активного снижения ключевой ставки. По нашим оценкам, к концу года показатель может оказаться на уровне 6,25-6,75%. В свою очередь и ФРС также нацелена на дальнейшее смягчение монетарной политики – согласно Fed Watch, снижения ставки в настоящее время ожидают 83,4% инвесторов.

Приближение свежих монетарных стимулов на будущей неделе может подпитывать общерыночный риск-аппетит. При этом следующая неделя на российском рынке будет также богата на корпоративные истории. Операционные результаты за III квартал представят Полиметалл, Полюс, Русгидро, ИнтерРАО, Лента, Русал, Акрон, Евраз, Распадская. В свою очередь финансовые результаты за 9М19 по МСФО представят X5 Retail, НЛМК, Mail.ru. Яндекс опубликует финансовые результаты за III квартал по US GAAP.

Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на неделю – 2715-2770 пунктов.