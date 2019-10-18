В нашем предыдущем материале мы писали об очередной перемене в настроениях инвесторов, произошедшей благодаря вливаниям ликвидности со стороны Федрезерва и увеличению объемов кредитования в Китае. В результате, достигнув в начале октября локальных минимумов (что было связано с неопределенностью в отношении планов ФРС и опасениями по поводу исхода американо-китайских торговых переговоров), рынки акций развернулись в сторону роста. Индекс MSCI World Equity 3 октября оттолкнулся от 200-дневной скользящей средней и сейчас близок к тому, чтобы протестировать максимумы этого года. Индекс MSCI EM Equity также восстановился относительно августовских минимумов и в данный момент тестирует сопротивление на уровне 200-дневной скользящей средней. S&P 500, несмотря на снижение прибылей американских компаний, торгуется почти на 20% выше уровней начала года.

Большинство европейских рынков с начала года выросли на 15–20%, за исключением разве что FTSE 100 (в его случае рост составляет всего 6–7%), однако курс фунта стерлингов положительно отреагировал на достигнутое на этой неделе соглашение между Великобританией и ЕС по Брекзиту. Азиатские рынки также торгуются в плюсе на отрезке с начала года, несмотря на слабую динамику экспорта, обусловленную торговым противостоянием между США и Китаем. Индекс Shanghai Composite начиная с весны, по сути, находится в боковом тренде. Согласно последней статистике, темпы роста промышленного производства в Китае повысились до 5,8%. Однако сохранение темпов роста китайского ВВП на уровне 6,0% в течение трех последних кварталов является худшим результатом за всю историю.

Рост аппетита к риску вызвал отток капитала из таких традиционных защитных активов, как доллар и японская иена. Индекса доллара в данный момент тестирует 200-дневную скользящую среднюю. Цена золота опустилась ниже 1 500 долл./унц., а нефть Brent торгуется на уровнях чуть ниже 60 долл./барр. (исторически цены на нефть в четвертом квартале, как правило, снижаются). Доходность 10-летних UST выросла относительно сентябрьского минимума на отметке 1,42% и сейчас составляет 1,74%. Однако это скорее связано с повышением реальной доходности, нежели с ростом инфляционных ожиданий.

Объявленное Федрезервом увеличение баланса и начатое на этой неделе проведение операций репо в объеме 60 млрд долл. в месяц с целью восстановить контроль над краткосрочными ставками денежного рынка может привести к увеличению наклона кривой доходности. В этом смысле действия регулятора нельзя трактовать как количественное смягчение, поскольку целью QE было снижение доходностей UST.

На этот раз Федрезерв хочет увеличить объем свободных резервов банков, которые сократились слишком сильно. Однако, если эти резервы начнут поступать в реальную экономику, рано или поздно это может привести к ускорению инфляции. Недавний дефицит ликвидности на рынке репо продемонстрировал, что ставки репо имеют большее значение, чем, по сути, чисто индикативная ставка по федеральным фондам.

Федрезерв в настоящее время пересматривает свою денежно-кредитную политику – как раз тогда, когда его методы находятся под пристальным вниманием инвесторов, политиков и экспертного сообщества. Некоторые комментаторы критикуют главу ФРС Джерома Пауэлла за промахи в коммуникационной политике и за то, что инициатива в сфере управления рыночными ожиданиями в отношении политики регулятора (forward guidance) перешла от Федрезерва к президенту США Дональду Трампу. Внутри FOMC, судя по всему, также нет единого мнения о том, должна ли политика быть «зависимой от фактических данных» или «опережающей». Аргументация следующая: отслеживая поступающую макроэкономическую статистику, Федрезерв может с опозданием реагировать на неблагоприятные изменения в экономике, рискуя создать ситуацию, когда его политика окажется слишком жесткой – что и случилось в рамках последнего этапа повышения ставок, сопровождавшегося одновременным сокращением баланса ФРС.

Что касается текущей ситуации, МВФ на этой неделе вполне ожидаемо ухудшил свою оценку перспектив мировой экономики: теперь фонд ожидает рост мирового ВВП в 2019 г. на уровне 3,0% – это минимум с момента финансового кризиса десятилетней давности. Наибольшее давление испытывает еврозона, где ведущие экономики, особенно Германия, стоят на пороге рецессии. Германия – крупнейший мировой экспортер, и ее экономика болезненно реагирует на замедление роста мировой торговли, который в текущем году, как предполагается, лишь немногим превысит 1,0%. Помимо этого, сказывается ситуация в Китае – ухудшение в экономике этой страны привело к снижению мировых продаж автомобилей. Что интересно, в совете управляющих ЕЦБ есть находящиеся в меньшинстве сторонники жесткой политики, которые не поддерживают текущий курс регулятора, и Кристин Лагард, вступающей на пост главы ЕЦБ в ноябре, предстоит решить непростую задачу выработки единой позиции.

Как предполагает МВФ, рост мировой экономики в 2020 г. ускорится до 3,4%, но такие «восстановления» весьма характерны для прогнозов фонда. Ситуация в мировой экономике не может ухудшаться два года подряд, как принято считать в официальных кругах. Положение может только улучшаться. Но что, если этого все-таки не произойдет? Прогноз МВФ относительно восстановления глобальной экономики в 2020 г. базируется на ожидании роста совокупного ВВП развивающихся стран на 4,6%, вклад в который со стороны традиционных лидеров на этот раз будет не самым большим. В результате расчеты МВФ легко могут стать жертвой негативных факторов, оказывающих все более выраженное давление на мировую экономику. Поступающая на этой неделе экономическая статистика за очередной месяц не содержит каких-либо признаков улучшения в динамике индексов PMI или экспорта. Отсутствуют и указания на стабилизацию уровня инфляции. Инфляция цен производителей продолжает замедляться на фоне рецессии в мировой обрабатывающей промышленности. Сегодня утром были опубликованы данные по инфляции потребительских цен в Японии, которая снизилась к разочарованию участников рынка. Негативное давление теперь ощущается и в экономике США, где, согласно представленным на этой неделе данным, произошло сокращение промышленного производства и оборота розничной торговли.

Американские потребители обеспечивают 70% ВВП страны, однако сложно полагаться на то, что только за счет них удастся предотвратить застой или сваливание экономики в рецессию. В Докладе МВФ по вопросам глобальной финансовой стабильности также отмечается рост «уязвимости» корпоративного и небанковского финансового секторов в некоторых ведущих экономиках мира. По оценкам МВФ, в случае существенного замедления экономического роста объем корпоративного долга с повышенным риском может вырасти до 19 трлн долл., что составляет почти 40% суммарного размера корпоративного долга в мире. МВФ также обращает внимание на увеличение внешнего долга стран с формирующимися и пограничными рынками. Средний внешний долг в таких странах вырос до 160% экспорта по сравнению со 100% в 2008 г. Наконец, в документе отмечается перегрев рынков акций США и Японии, что не является чем-то новым. Однако рынки уже привыкли к вливаниям ликвидности со стороны центробанков, и, судя по тому, что мы видим, последние не готовы сказать им «нет».