Номинальный прирост зарплат в РФ не ускоряется: он замедлился до 8,4% г/г по итогам третьего квартала по сравнению с 9,8% в прошлом сентябре. У динамики зарплат нет причин для устойчивого ускорения, так как денежная база и масса сократились с 13% до 2% г/г и с 12,2% до 7,6% г/г соответственно. Ускорение прироста реальных зарплат, которые аккумулируют 76% реальных доходов, — следствие замедления инфляции и эффекта базы. Возможно, определенное дальнейшее повышение индекса реальных зарплат и доходов населения до конца года под влиянием общего усиления экономической активности в результате реализации стимулирующих мер. Однако при сохранении текущей политики ЦБ, направленной на подавление инфляции, монетарные факторы останутся ограничителями для ускорения прироста номинальных зарплат в краткосрочном периоде. Прогноз на конец года для индекса реальных зарплат: 5,3% г/г.

Средне- и долгосрочные риски для динамики реальных доходов по-прежнему связаны со значительным отклонением инфляции и рыночных процентных ставок от своих справедливых уровней, обусловленных уровнем монетизации экономики. Это порядка 11% г/г. При ослаблении внешнего спроса курс на замедление инфляции за счет сдерживания темпов прироста денежных агрегатов и высоких реальных ставок не способен создать значимый противовес процессу ускорения инфляции.

В кратко- и среднесрочном периоде ускорение прироста реальных зарплат должно позитивно отразиться на динамике реальных розничных продаж и ВВП в целом. В последние кварталы под влиянием переоценки с повышением уровня рисков в российской и мировой экономике, а также на фоне высоких реальных ставок и увеличения налоговой нагрузки показатели прироста реальных розничных продаж отклонились вниз от своих оценочных справедливых значений, полученных на базе статистики реальных доходов и зарплат. К концу 2019 года с ослаблением внешних рисков и под влиянием мер внутреннего и внешнего стимулирования не исключаю восстановления показателей реальных розничных продаж до уровня 3% г/г при сохранении восходящей динамики этого показателя в дальнейшем.