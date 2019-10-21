К концу 2019 года ставка ЦБ РФ может составить 6,25%
Субботний комментарий министра финансов Антона Силуанова о лимитах инвестирования средств ФНБ в 2020-2022 гг. несколько разъяснил риторику главы Банка России о допустимости «решительного» смягчения политики на ближайшем заседании регулятора. Последнее заявление прозвучало в ночь с четверга на пятницу и спровоцировало сильный положительный эффект на рынке рублевых облигаций (ОФЗ потеряли в доходностях 7-12 бп) и процентных ставок (IRS и XCCY на горизонте 1 года опустились на 10-12 бп).
Несмотря на то, что комментарий А.Силуанова все еще не обладает деталями, предпосылка о равномерном расходовании порядка 1.0 трлн руб. в период с 2020-2022 гг. позволяет снизить остроту критики монетарных властей о вероятных последствиях бюджетных трат для инфляции на среднесрочном горизонте. Некоторая неопределенность все же сохраняется, так как направления инвестирования средств и формат конверсии валюты, накапливаемой для целей пополнения ФНБ, пока не были анонсированы.
В любом случае, снижение среднесрочных рисков для инфляции и резкий разворот риторики ЦБ заставляют нас пересмотреть прогноз по ключевой ставке на ближайшие кварталы – до 6.25% к концу 2019 года.
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