"Детский мир": новая программа мотивации - старые условия
Детский мир утвердил новую трехлетнюю программу материального поощрения сотрудников, условия которой аналогичны параметрам предыдущей программы. Срок действия существующей программы мотивации истекает в феврале 2020 г. Ее объем мы оцениваем в 1,6 млрд руб., что составляет 2,3% текущей рыночной капитализации компании (исходя из цены акций на закрытии рынка в пятницу). Новая программа рассчитана до февраля 2023 г. и предполагает, как и ранее, выплату 4,6% от прироста рыночной стоимости компании (включая дивидендные выплаты) за период.
На наш взгляд, Детский мир в последнее время показывает сильные операционные результаты, поэтому принятие новой программы мотивации на прежних условиях представляется нам рациональным шагом. Вместе с тем, как мы полагаем, в краткосрочной перспективе рост стоимости ограничивает неопределенность, связанная с сохранением АФК Система своей доли в компании, и поэтому определяющим фактором программы будут дивиденды (согласно нашей модели, доходность за 12 месяцев равна 11%).
Наша прогнозная цена на 12 месяцев остается на уровне 120 руб., что подразумевает ожидаемую полную доходность 39% и рекомендацию Покупать.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20191022/830437374.html