Детский мир утвердил новую трехлетнюю программу материального поощрения сотрудников, условия которой аналогичны параметрам предыдущей программы. Срок действия существующей программы мотивации истекает в феврале 2020 г. Ее объем мы оцениваем в 1,6 млрд руб., что составляет 2,3% текущей рыночной капитализации компании (исходя из цены акций на закрытии рынка в пятницу). Новая программа рассчитана до февраля 2023 г. и предполагает, как и ранее, выплату 4,6% от прироста рыночной стоимости компании (включая дивидендные выплаты) за период.

На наш взгляд, Детский мир в последнее время показывает сильные операционные результаты, поэтому принятие новой программы мотивации на прежних условиях представляется нам рациональным шагом. Вместе с тем, как мы полагаем, в краткосрочной перспективе рост стоимости ограничивает неопределенность, связанная с сохранением АФК Система своей доли в компании, и поэтому определяющим фактором программы будут дивиденды (согласно нашей модели, доходность за 12 месяцев равна 11%).

Наша прогнозная цена на 12 месяцев остается на уровне 120 руб., что подразумевает ожидаемую полную доходность 39% и рекомендацию Покупать.