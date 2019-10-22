Прогноз результатов "Яндекса" за III квартал: чистая прибыль выросла на 2,6% г/г
Мы ожидаем от интернет-компании сильных результатов с ростом выручки на 36% г/г до 44 222 млн руб. Доля Яндекса в поиске на платформе Android продолжила расти и увеличилась до 53,07% в сентябре против 52,57% в июне и 49,48% в сентябре 2018 г. Расширение рынка интернет-рекламы, увеличение доли в поиске и быстрый рост Яндекс.Дзен позволят интернет-компании, на наш взгляд, показать прирост выручки поискового сегмента на уровне 20,4% г/г.
В сегменте такси мы ожидаем более значительного, чем ранее, замедления темпов роста на фоне высокой базы 3К 2018 г., связанной в т.ч. с проходившим в тот период чемпионатом мира по футболу. Выручка сегмента, по нашему мнению, продемонстрирует двухзначные темпы роста на уровне 89% г/г.
В сегменте объявлений выручка компании будет под давлением из-за отказа от оффлайн-экспериментов в начале текущего года, и мы закладываем рост доходов сегмента на уровне прошлого квартала в 41% г/г. Медиа и экспериментальные сервисы, на наш взгляд, останутся одними из самых быстрорастущих в портфолио интернет-компании благодаря развитию Яндекс.Драйв, Яндекс.Дзен, Яндекс.Плюс и прочих проектов.
Скор. EBITDA компании согласно нашим расчетам вырастет на 24% г/г до 13 317 млн руб. при рентабельности поиска на уровне 47,5%. В сегменте такси рентабельность скор. EBITDA может оказаться ближе к 0 против 5% во 2К 2019 г. на фоне дополнительных инвестиций в расширение парка беспилотных автомобилей и сервисы доставки еды. Более значительных инвестиций, чем в предыдущие периоды этого года, можно также ожидать в сегментах медиа-сервисов и экспериментов.
Чистая прибыль, согласно нашему прогнозу, составит 6 259 млн руб.
Скорее всего финансовые результаты Яндекса несколько отойдут на второй план т.к. в фокусе инвесторов останутся комментарии менеджмента относительно структуры капитала компании, закона о значимых интернет-ресурсах, а также сделки по покупке активов группы «Везет». Конференц-звонок компании назначен на 15:00 по московскому времени. Наша рекомендация для акций Яндекса «Покупать», целевая цена 2 798 руб. за бумагу.
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