Последние события в секторе электроэнергетики — новые аукционы по модернизации, ожидающиеся высокие цены конкурентного отбора мощности (КОМ) до 2024 года и позитивная динамика спотовых цен — благоприятны для генерирующих компаний. Соответственно, мы сохраняем позитивное отношение к отрасли в целом и по-прежнему выделяем в качестве наиболее привлекательных акции ИнтерРАО, ОГК-2 и ТГК-1. С фундаментальной точки зрения нам нравятся высокая доходность их свободных денежных потоков и щедрые дивиденды благодаря денежным потокам, даже с учетом капвложений в модернизацию. Хотя эти акции существенно опередили по темпам роста бумаги других генерирующих компаний с момента нашего февральского обзора отрасли, мы полагаем, что потенциал их роста еще не исчерпан.

- Контракты на модернизацию в 2022-2025 годах распределены. По итогам аукционов и заседаний правительственной комиссии были распределены проекты модернизации ТЭС, которые предполагается реализовать в 2022-2024 годах. Больше всего от этого выиграли ИнтерРАО и Юнипро, которым досталось соответственно 43% и 17% совокупных мощностей (в мегаваттах) в рамках этих проектов и соответственно 24% и 8% в капвложениях. Мы полагаем, что проекты позволят компаниям повысить свою акционерную стоимость, хотя последующие аукционы могут изменить соотношение сил, так что мы считаем, что их полное фактическое влияние на EBITDA станет понятно не раньше середины 2020-х годов. Мы думаем, что участники рынка пока в большей мере ориентируются на долгосрочную стабильность денежных потоков, которую должны обеспечить контракты на модернизацию, чем финансовыми последствиями, т. к. положительный эффект на уровне свободных денежных потоков все еще не проявился.

- Повышение цен КОМ и спотовых цен на электроэнергию окажет поддержку финансовым показателям. Фактические цены КОМ на 2022-2024 годы оказались на 6-10% выше наших прогнозов, что должно поддержать финансовые показатели генерирующих компаний. По нашему мнению, конкурентный отбор мощности (КОМ) показал, что проблема избыточных мощностей постепенно решается и соотношение спроса и предложения на рынке становится более сбалансированным, т. к. фактические цены на мощности превысят индексацию (это объясняется в нашем прошлом обзоре). Хотя динамичный рост спотовых цен в 1П19 сменился снижением в третьем квартале, мы ожидаем, что в 2019 году спотовые цены продолжат повышаться быстрее цен на топливо. Мы прогнозируем увеличение спотовых цен в Европейской части России на 5,8% и в Сибири — на 4,9%.

- Наши предпочтения в акциях не изменились. Самые привлекательные, с нашей точки зрения, акции, отмеченные в нашем прошлом обзоре, проявили себя лучше российского рынка и акций других генерирующих компаний, обеспечив их держателям совокупную доходность со времени публикации обзора 26-75% в долларовом выражении. Тем не менее мы по-прежнему считаем самыми перспективными ИнтерРАО, ОГК-2 и ТГК-1: они все еще обещают хороший фундаментально обусловленный потенциал роста, высокие свободные денежные потоки после выплаты процентов (включая капвложения в модернизацию) и выглядят недорого по оценочным коэффициентам.