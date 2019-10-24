Индекс Мосбиржи вчера прибавил 0,7% и закрылся примерно в 30 пунктах от исторических вершин. Фишкой дня стала «обычка» «Сургутнефтегаза», взлетевшая более чем на 9%, причем рост внутри дня был, и большим. Никаких новостей по компании не было, и чем вызван такой взлет котировок, причем не «префов», а «обычки», остается пока загадкой.

Около 2% прибавил «Лукойл», продолживший отыгрывать ожидаемый рост дивидендов и программу обратного выкупа.

Однако остальные «голубые фишки» выросли меньше, а то и вовсе закрылись в «красной» зоне. Это говорит о том, что рост рублевого индикатора российского рынка акций носит точечный характер, и если сегодня не появится новой бумаги, которая потащит весь рынок вверх, то обновление исторических максимумов может быть оставлено на потом.

Внешний фон с утра слабо позитивный: около нуля торгуются американские фьючерсы, но зато вчера сильно выросла нефть. Поэтому ждем открытия отечественного рынка с небольшим, в пределах 0,2%, плюсе.

Нефть же отыграла неожиданно позитивную статистику из Штатов по запасам. Показатель после 5 недель роста снизился на 1,7 млн баррелей, в то время как аналитики ждали роста на 2,2 млн. В результате котировки сырья, которые долгое время безуспешно штурмовали отметку 60 долларов за баррель, наконец-то пробили этот уровень и даже уходили выше 61 доллара.

Можно ожидать, что на некоторое время нефть попробует закрепиться в коридоре 60-62 доллара за баррель. Но попытки проверить на прочность нижнюю границу диапазона еще будут. Для ухода к следующей цели – 64 доллара за баррель, нужны дополнительные поводы.

Рубль прекратил укрепление и даже начал подавать сигналы к ослаблению. Завтра последний срок уплаты налоговых платежей в бюджет за октябрь. Но по характеру торгов складывается впечатление, что крупные экспортеры завершили продажу основной части валютной выручки еще в первой половине вторника.

Сегодня для рубля внешний фон нейтральный. Но мы ожидаем, что российская валюта проигнорирует подорожавшую нефть и будет отыгрывать практическое окончание налогового периода. Ждем и усиления закрытия шортов по паре доллар-рубль в том числе и в результате фиксации прибыли накануне объявления решения по ставке ЦБ. Однако пара доллар-рубль вряд ли далеко заберется выше отметки 64.

В условиях подорожавшей нефти и начинающего слабеть рубля, наиболее интересными бумагами на отечественном рынке акций может стать «нефтянка», прежде всего «Лукойл» и «Газпром», потенциал роста дивидендных выплат в которых еще не полностью отыгран. Более того, если «Лукойл» сумеет пройти отметку 6000 руб, то рост может кратковременно усилиться на выносе шортистов.