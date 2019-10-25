"Алроса": Ангола подтвердила план выкупить 8,4% акций СП Катока - умеренно позитивно
В ходе экономического форума Россия – Африка представители Анголы подтвердили наличие планов по выкупу 8,4% проекта Катока. Первый платеж за продажу доли в СП в размере 35 млн долл. Алроса получит до конца 2019 г., а еще 35 млн долл. – в течение последующих двух лет.
Напомним, в конце 2017 г. Алроса купила 16,4% СП Катока у бразильского акционера за 140 млн долл., в то время как ангольская государственная компания Endiama, также входящая в состав СП, подтвердила намерение на более позднем этапе выкупить у Алросы 8,2% проекта за 70 млн долл.
Поступление 70 млн долл. не было заложено в нашу модель. По нашим оценкам, с учетом потенциальной сделки свободный денежный поток на собственный капитал Алросы (FCFE) за 2019 г. окажется выше примерно на 5%, а в 2020–2021 гг. – на 1%.
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