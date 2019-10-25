"Яндекс": самым быстрорастущим сегментом в будущем станет рынок видеорекламы
Yandex по-прежнему демонстрирует стабильность: высокий рост выручки во всех сегментах, повышение объема продаж на 40% в годовом выражении, рентабельность показателя EBITDA около 30%, а прибыли — более 15%.
Драйвер роста финансовым показателям компании обеспечивает интернет-реклама, на которую приходится около 70% выручки. Темпы роста доходов от рекламы составляют 21%, что близко к показателям конкурента Mail.ru. Отмечается рост доходов от медиаконтента, причем ежемесячно они увеличиваются примерно на 50 млн руб.
При этом замедлился рост числа контентных объявлений, что может быть связано с различными факторами, в том числе с маркетинговыми установками заказчиков. Я допускаю, что самым быстрорастущим сегментом в будущем станет рынок видеорекламы из-за высокого спроса на контент и благодаря сложности ее блокировки. Самым заметным изменением можно считать замедление роста сегмента такси, что, по всей видимости, связано с насыщением рынка и высокой конкуренцией.
По итогам четвертого квартала ожидаю выручку на уровне 49 млрд руб. с EBITDA 14,6 млрд и прибылью 7,5 млрд руб.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20191025/830458827.html