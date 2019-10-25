Yandex по-прежнему демонстрирует стабильность: высокий рост выручки во всех сегментах, повышение объема продаж на 40% в годовом выражении, рентабельность показателя EBITDA около 30%, а прибыли — более 15%.

Драйвер роста финансовым показателям компании обеспечивает интернет-реклама, на которую приходится около 70% выручки. Темпы роста доходов от рекламы составляют 21%, что близко к показателям конкурента Mail.ru. Отмечается рост доходов от медиаконтента, причем ежемесячно они увеличиваются примерно на 50 млн руб.

При этом замедлился рост числа контентных объявлений, что может быть связано с различными факторами, в том числе с маркетинговыми установками заказчиков. Я допускаю, что самым быстрорастущим сегментом в будущем станет рынок видеорекламы из-за высокого спроса на контент и благодаря сложности ее блокировки. Самым заметным изменением можно считать замедление роста сегмента такси, что, по всей видимости, связано с насыщением рынка и высокой конкуренцией.

По итогам четвертого квартала ожидаю выручку на уровне 49 млрд руб. с EBITDA 14,6 млрд и прибылью 7,5 млрд руб.