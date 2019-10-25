Мы ожидаем сильных результатов и позитивной динамики выручки и EBITDA. По нашим прогнозам, выручка по итогам квартала составила 82,3 млрд руб. Это всего на 3,6% выше, чем годом ранее, из-за высокой базы сравнения в 3К18, когда годовой рост выручки составил 5,2% благодаря предоставлению услуг видеонаблюдения на региональных выборах. Мы прогнозируем рост EBITDA на 2,5% относительно аналогичного периода 2018 года до 28,0 млрд руб. при сохранении рентабельности на уровне годичной давности.

Ключевым моментом на телефонной конференции будут комментарии компании по срокам и другие подробности консолидации Tele2.