В 1П19 все страны СНГ, за исключением России и Белоруссии, продемонстрировали довольно позитивную динамику экономического развития. Более того, на Украине, в Армении и Казахстане уменьшилась напряженность, связанная с передачей власти, что укрепило оптимизм инвесторов. Экономика Грузии доказала, что способна выдерживать внешний негатив: темпы роста оставались стабильными, несмотря на сокращение потока туристов из России после того, как в июле был введен запрет на авиасообщение между двумя странами. Азербайджан и Казахстан прибегли к фискальным мерам поддержки экономики и увеличили социальные расходы. Все эти тенденции будут способствовать экономическому росту в регионе до конца текущего года и в следующем году. Тем не менее ввиду усиления глобальной неопределенности государства региона могут столкнуться с такими проблемами, как падение цен на сырьевые товары и отток капитала, что может сдерживать дальнейший рост.

- Страны — экспортеры нефти объявили о фискальных мерах по поддержанию роста. Чтобы ускорить экономический рост, Азербайджан, Казахстан и Россия используют фискальные стимулы. Азербайджан и Казахстан увеличили социальные расходы и зарплаты в госсекторе с целью поддержать потребительский спрос, а в России правительство пытается стимулировать экономику путем наращивания инвестиций в инфраструктуру. Тем не менее вследствие увеличения расходов бюджета Азербайджан и особенно Казахстан также окажутся более уязвимыми в случае резкого падения цен на нефть в следующем году, вероятность которого все повышается из-за неопределенности в мире в целом.

- Украинская экономика в этом году приятно удивила. Темпы экономического роста остались высокими, политические риски снизились, гривна и гособлигации показывают хорошую динамику. Тем не менее восстановление внутреннего спроса и укрепление гривны обусловили увеличение внешнеторгового дефицита, поэтому вопрос о доступности внешнего финансирования становится все более актуальным. Если приток иностранных инвестиций, помогавший финансировать дефицит и пополнять золотовалютные резервы страны, сменится оттоком на фоне глобального пессимизма, гривна может оказаться под давлением.

- Увеличение расходов бюджета поддержало рост экономики Казахстана. Повышение расходов бюджета на 17% в 1П19 по сравнению с 1П18, рост минимального размера оплаты труда и снижение налога на прибыль способствовали активизации внутреннего спроса. Но при этом увеличился дефицит бюджета и счета текущих операций, что привело к сокращению финансовых резервов. Поскольку правительство планирует дальнейшее наращивание расходов бюджета (в том числе на социальные нужды), вероятен рост госдолга, в том числе внешнего.

- Экономика Грузии устойчива к внешним воздействиям. Несмотря на замедление притока иностранных туристов (вследствие введенного в июле Россией запрета на авиасообщение с Грузией), годовой рост экономической активности составил 6,1% в июле и 5,8% в августе. Тем не менее запрет на авиасообщение негативно отразился на лари, который после этого упал почти на 7% против доллара и достиг исторического минимума. В ответ на это, а также на ускорение годовой инфляции (до 6,4% в сентябре) Национальный банк дважды повышал в сентябре ключевую ставку, доведя ее до 7,50%.