Ставка ЦБ РФ: в I половине следующего года регулятор может занять выжидательную позицию
Если ЦБ снова понизит ставку в декабре, участники рынка захотят получить от регулятора новый, более конкретный комментарий о том, какой ее уровень он рассматривает в качестве нейтрального. После заседания ЦБ сообщил, что нейтральный уровень по-прежнему находится в диапазоне 6-7%.
На декабрьском заседании Центробанк может сдвинуть нижнюю границу нейтрального диапазона с 6,0% до 5,5%, но мы ожидаем, что после декабря ЦБ сделает паузу и на какое-то время воздержится от изменения ключевой ставки, поскольку все еще видит долгосрочные инфляционные риски. В качестве таковых рассматриваются, в частности, незаякоренные инфляционные ожидания и политика правительства в отношении инвестирования средств Фонда национального благосостояния. Соответственно, в первой половине следующего года Банк России может занять выжидательную позицию.
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