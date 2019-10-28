27 октября прошли президентские выборы в Аргентине, и самые смелые инвесторы могут попробовать рискнуть в надежде на то, что все негативные события уже учитываются в подешевевших аргентинских активах, а новоизбранный президент пошлет рынку позитивные сигналы.

Победителем стал Альберто Фернандес (бывший глава правительства), которого поддерживает бывший президент Кристина Киршнер. Действующий президент Макри уступил 8% голосов, меньше чем предполагалось раннее.

Альберто Фернандес может стать более успешным главой государства, чем Киршнер, и не проявить ее жестокости, чего сейчас опасается рынок. Любые позитивные комментарии относительно готовности продолжать диалог с МВФ и экономические реформы способны пробудить угасшую веру инвесторов.

Для того чтобы продемонстрировать свою независимость от Киршнер, Фернандес может объявить о планах по созданию коалиционного правительства с силами действующего президента. Разрыв с действующим президентом оказался не настолько большой, как предполагали опросы в августе. Следовательно, новому президенту придется учитывать интересы голосовавших за Макри избирателей, что усилит шансы на кооперацию с его сторонниками и продолжения курса реформ. Подобный шаг также может быть воспринят рынком как приверженность Фернандеса умеренному экономическому курсу без национализаций и масштабных госсубсидий.

Текущая ситуация в Аргентине может начать развиваться по бразильскому сценарию 2002 года. Тогда рынок также с опасением ожидал прихода кандидата от левых сил Лула да Силвы к власти на фоне сложностей с выплатой внешнего долга. В итоге страхи оказались завышенными, как минимум в течение первой каденции Силвы они не оправдались. Силва продолжил курс на реформы, взятый его предшественником, хотя в ходе избирательной кампании, как и Фернандес сейчас, провозглашал себя левым. Силва обновил договоренности с МВФ, что способствовало стабилизации ситуации в стране и росту бразильских активов.

Похожий сценарий может повториться и с Фернандесом. Несмотря на призывы Фернандеса к пересмотру договорённостей с МВФ, он пытается успокоить паникующих кредиторов. В своих заявлениях Фернандес часто прибегает к опыту реструктуризации уругвайского долга в 2002. Тогда инвесторам была предложена реструктуризация долга без формального объявления дефолта через изменение сроков, что вошло в историю, как позитивный пример выхода из долгового кризиса. Проблемы Аргентины, конечно, масштабнее, но частые отсылки Фернандеса к уругвайскому опыту могут говорить о том, что он точно не хочет повторения громкого аргентинского дефолта 2001.

Возможным решением будет снижение номинальной стоимости бондов на 20%, так как по разным сообщением инвесторы согласны и на 25%. Подобное решение также не учитывается в текущих ценах, так как бонды торгуются сейчас ниже 40% от номинала.

Так что, несмотря на преддефолтное состояние аргентинской экономики, можно предположить, что все негативные события в виде победы кандидата от левой партии уже учитываются в цене. Кандидат же может оказаться не таким уж левым и повторить успех Бразилии или Уругвая, которым удалось восстановить доверие инвесторов. Более того, проводимые нынешним президентом реформы могут принести плоды в следующих периодах, а также быть поддержаны новым президентом для формирования эффективного и независимого от Киршнер правительства.

Интересными активами на этом фоне могут быть аргентинские евробонды или акции. Возможными инструментами могут быть ETF на аргентинский фондовый рынок ARGT. Для более консервативной стратегии можно рассмотреть покупку ETF на долговой рынок развивающихся стран EMHY, так как у него наибольшая доля аргентинских активов среди прочих фондов в 4%.