ММК (MMK: LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $9,8/ГДР) завтра представит финансовые результаты за 3К19 по МСФО и проведет телефонную конференцию. Мы ожидаем, что компания представит сильную отчетность, отражающую рост объемов отгрузки и устойчивость цен на сталь на ключевом рынке компании(в России). Несмотря на умеренное снижение средних цен реализации, мы ожидаем, что компания продемонстрирует рост EBITDA. В сочетании со снижением запасов и капиталовложений, о чем сообщалось ранее (на фоне завершения капитального ремонта доменной печи 7), это должно привести к сильному увеличению СДП. ММК известна на рынке тем, что направляет на дивидендные выплаты 100% своего СДП, что дает основание предполагать привлекательную дивидендную доходность на уровне 4%.

— По нашему прогнозу, выручка почти не изменится в сравнении с предыдущим кварталом и составит примерно $ 1986 млн.

— MMK увеличил отгрузку холоднокатаного и горячекатаного рулона и сохранил объемы отгрузки продукции с высокой добавленной стоимостью почти на прежнем уровне, тогда как увеличил производство угольного концентрата. В совокупности это может улучшить рентабельность по EBITDA на 1% и привнести 3% в квартальный рост EBITDA до $511 млн.

— Чистая прибыль, по нашей оценке, составит $280 млн.

— Для расчета СДП мы использовали капиталовложения в объеме примерно $200 млн и подразумевали частичное высвобождение оборотного капитала. В результате наш прогноз по СДП составил $281 млн, что предполагает квартальные дивиденды в размере 1,6 руб. на акцию с привлекательной дивидендной доходностью 4%.