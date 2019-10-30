К середине торгов Индекс МосБиржи подрастал на 0,65% до 2905,29 п., а РТС рос на 0,57% до 1432,11 п. Рынок начинал день довольно слабо, но затем ситуацию вновь исправил «Газпром», который сохраняет лидерство среди лучших дивидендных идей. В итоге индекс МосБиржи преодолел планку в 2900 пунктов, а бумаги компании в моменте достигали уровня 260 рублей. Среди лидеров дня также оказались бумаги «АЛРОСА», «ПИК», «Башнефть» и «Аэрофлот». Акции «Русгидро» остаются на дне интереса инвесторов. Компания сообщила, что прибыль по РСБУ за январь-сентябрь упала на 8,7% до 34,25 млрд рублей при снижении выручки на 7,3%. «НОВАТЭК» подтверждает лидерство среди идей роста, сообщив об увеличении прибыли по МСФО в III квартале в 8 раз до 370 млрд рублей. По итогам девяти месяцев прибыль увеличилась в семь раз до 820,9 млрд рублей. Впрочем, значительное увеличение прибыли во многом связано с продажей «Арктик СПГ». Самыми слабыми бумагами дня оказались «МРСК Центра», привилегированные «Ленэнерго», «МРСК Урала» и «Сургутнефтегаза».

Рубль укреплял свои позиции в первой половине дня. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3925 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 6,78%, недельная выросла до 6,76%, а месячная осталась на уровне 6,78%. Минфин в среду проводит аукционы ОФЗ, которые, похоже, пока не могут пожаловаться на отсутствие спроса. На первом из них ведомство предложило ОФЗ-ПД выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу. Размещённый объём составил 19,999 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 6,23%. Можно говорить о том, что инвесторы закладываются ещё на одно снижение ставки ЦБ РФ и отсутствие подобных планов у регулятора может привести к разочарованию. Тем не менее пока рынок готов к дальнейшему падению доходностей.

Торги в Европе проходили менее оптимистично. Deutsche Bank отчитался об убытке в 832 млн евро за III квартал, что привело к падению бумаг финансовой организации на 5%. Швейцарский банк Credit Suisse отчитался о прибыли выше ожиданий. Ещё одним разочарованием для рынка стали новости от Reuters. Агентство сообщает, что переговоры США и КНР застопорились на фоне требований Д. Трампа увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции до $50 млрд. В Великобритании подтвердили, что внеочередные выборы всё же состоятся 12 декабря после того, как их одобрил парламент накануне вечером. Лучшим сектором вновь были автомобилестроители на фоне подтверждения переговоров о слиянии Peugeot и Fiat Chrysler. Франция сообщает о том, что ВВП за III квартал вырос на 0,3% при ожиданиях роста всего на 0,2%. Безработица в Германии осталась на уровне 5%. В еврозоне индекс потребительского и делового доверия неожиданно упал до 100,8 п. в октябре по сравнению с 101,7 п. в сентябре. Индекс делового климата немного улучшил ситуацию, поднявшись до значения —0,19 п. с —0,23 п. месяцем ранее.

Нефть торговалась в небольшом минусе. С одной стороны, API сообщило о снижении запасов нефти в США на 1,7 млн бар. и существенном падении запасов нефтепродуктов, но, с другой стороны, на рынке всё ещё опасаются срыва переговоров США и КНР по торговым вопросам. Возможно, если снижение запасов будет подтверждено со стороны Минэнерго, то котировки могут возобновить рост.

Индекс доллара снижался на 0,03% до 97,66 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 1,83%.

ADP Services сообщила, что в октябре частный сектор американской экономики создал 125 тыс. новых рабочих мест. Ожидалось 120 тыс. ВВП США в III квартале замедлился до 1,9% с 2,0% в предыдущие три месяца. Однако прогноз говорил о замедлении до 1,6%. Возможно, что рост потребления на 2,9% внёс основной вклад в достаточно сильный отчёт. Однако это не перекрывает то обстоятельство, что рост инвестиций в основной капитал упал до 1,3%. На фоне статистики доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,85%. Относительно сильные данные по США снижают вероятность агрессивного смягчения денежной политики ФРС. Тем не менее одно снижение ставки всё же может состояться. Фьючерсы на основные индексы США торговались без существенных изменений относительно закрытия накануне. Среди активных бумаг могут оказаться акции General Electric, которые дорожали более чем на 8% после сильного отчёта. После закрытия торгов отчитаются Apple и Facebook. Российский рынок пока живёт своей жизнью, которая определяется корпоративными отчётами и перспективами. Вновь главную роль играют акции «Газпрома», которые ликвидируют многолетнюю недооценённость.