В результате расчетов по недельному депозитному аукциону ЦБ в систему вернулось порядка 970 млрд руб. ликвидности, благодаря чему в среду остатки средств банков на корсчетах достигли 3,0 трлн руб. Еще 36 млрд руб. принесли депозиты Федерального казначейства. Несмотря на это, единого направления в сегменте овернайт вчера не было. Ставка RUSFAR продолжила смещаться к более нормальным уровням, по итогам дня снизившись на 5 бп, до 6,51%. В то же время средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа, наоборот, выросла на 22 бп, составив 6,79%. Основное движение произошло вечером, и на закрытии ставка однодневного валютного свопа составила 7,02% (+39 бп за день). Между тем банки не использовали репо с Казначейством, но при этом привлекли на депозиты 500 млн долл. из предложенных Казначейством 1,5 млрд долл. Кроме того, банки сократили на 40 млрд руб. свои обязательства перед Банком России по фиксированному репо. Текущий уровень остатков на корсчетах уже выглядит комфортным для соблюдения норматива усреднения в текущем периоде, который завершится на следующей неделе. Мы полагаем, что это будет способствовать снижению однодневных ставок в ближайшие дни.

Что касается более длинных ставок, 3-месячная MosPrime повысилась на 1 бп, до 6,84%, тогда как ставки FRA закрылись разнонаправленно в пределах ±1 бп к уровню предыдущего закрытия. Кривая процентных свопов сместилась вверх в среднем на 1 бп; кривые NDF/кросс-валютных свопов на фоне ослабления рубля сместились вверх на 1–2 бп.