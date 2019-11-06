Предустановка российского ПО на устройства пользователей: нейтрально для "Яндекса" и Mail.ru
Государственная дума одобрила в первом чтении поправки к закону о защите прав потребителей, которые должны вступить в силу в июле 2020 г. в отношении обязательной предустановки российских приложений на смартфоны, компьютеры и смарт-ТВ. В соответствии с этим документом, правительство определит полный перечень устройств, на которые распространятся данные требования, а также список обязательных российских приложений. Согласно более ранним сообщениям в прессе, предустановка приложений может включать мессенджеры, карты, поисковики и другие типы приложений. Поправки были представлены на рассмотрение Думы в июле. Как сообщает газета “Ведомости” со ссылкой на представителя РАТЭК, широкой дискуссии вокруг законопроекта с представителями бизнеса и отраслевыми экспертами до начала первого чтения не проводилось, и этот закон может негативно повлиять на сектор, затрудняя конкуренцию между разработчиками приложений.
Мы оцениваем вероятность принятия поправок как выше средней; они вступят в силу в рамках намерения российских властей установить больший контроль над Интернет-сектором. Тем не менее, пока нет ясности в том, каковы будут последствия нового регулирования на отрасль (как на сегмент устройств, так и на сегмент ПО) в целом, так и на Яндекс (YNDX US, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $48,3) и Mail.ru (MAIL LI, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $31,9) в частности, в том числе на финансовые обязательства, которые потенциально возникнут для разработчиков ПО, связанные с предустановкой их приложений на устройства вендеров. На данный момент мы считаем эту новость НЕЙТРАЛЬНОЙ
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