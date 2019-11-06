Вчера Полюс опубликовал финансовые показатели за 3К19 по МСФО.

В отчетном квартале EBITDA оказалась на 17% выше, чем в 2К19, и составила $705 млн при рентабельности 66%. Этот результат совпадает с нашей оценкой и лишь на 2% выше консенсус-прогноза. Себестоимость (TCC), как и ожидалось, выросла на 17% по сравнению с предыдущим кварталом и достигла $412 на унцию в связи с сезонным ростом производства на более высокозатратных россыпных месторождениях, плановым техобслуживанием на основных обогатительных предприятиях и увеличением НДПИ (обусловленным ценой на золото). По итогам 9М19 средняя себестоимость (TCC) составила $376 на унцию, и компания скорректировала свой прогноз по этому показателю по итогам года с менее $425 на унцию до $375-425. С учетом того, что в четвертом квартале текущего года себестоимость, вероятно, окажется ниже, чем в третьем, по итогам 2019 года она, по-видимому, будет ближе к нижней границе указанного прогнозного диапазона (конечно, если не произойдет резких колебаний курса рубля к доллару).

Свободные денежные потоки после выплаты процентов составили $303 млн, увеличившись по сравнению с предыдущим кварталом почти на 60% за счет роста прибыли. Капиталовложения (включая капитализируемые расходы на вскрышные работы) увеличились по сравнению со вторым кварталом на 10% — до $213 млн. Компания скорректировала собственный прогноз капиталовложений на весь 2019 год (без учета капитализируемых расходов на вскрышные работы), уменьшив его на 3-10%: с $725 млн до $650-700 млн. Отчасти это связано с переносом некоторых капитальных затрат, связанных с рядом инфраструктурных проектов, на 2020 год. Если же учитывать упомянутые в корпоративных прогнозах капитализируемые расходы на вскрышные работы на сумму около $200 млн, то совокупный объем капитальных инвестиций по итогам 2019 года должен достичь $850-900 млн, из которых $561 млн (60-65%) уже израсходовано в январе — сентябре. Гендиректор компании Павел Грачев полагает, что перенос капиталовложений с 2019 на 2020 год и возможное одобрение новых проектов по наращиванию производства на старых месторождениях (на Благодатном планируется увеличить объем переработки до 15 млн тонн в год, а на Олимпиадинском — модернизировать биоустановки) повлекут за собой значительное повышение прогноза менеджмента на будущий год, хотя более точная оценка не раскрывалась. Ранее руководство компании прогнозировало, что в 2020 году капиталовложения (без капитализируемых расходов на вскрышные работы) должны составить $550 млн.

В производственной отчетности за третий квартал 2019 года компания сообщила об актуализации соглашений по стабилизации выручки. В частности, она избавилась от проданных колл-опционов в 2019 году и вдвое сократила портфель проданных колл-опционов на 2020 год. Совокупный объем продаж золота, захеджированных с помощью проданных колл-опционов на 2020 год, сейчас составляет 280 тыс. унций. В финансовой отчетности раскрыты некоторые подробности хеджирования. Колл-опционы совокупным объемом 175 тыс. унций — это безбарьерные опционы со средним страйком $1 617 за унцию (на 7,5% выше спотовой цены). В остальные инструменты (105 тыс. унций) встроен барьер на уровне в среднем $1 731 за унцию (на 15% выше спотового рынка) и со средним страйком $1 531 за унцию.

В последнее время на котировки золота оказывают давление такие факторы как заметный прогресс в американо-китайских торговых переговорах и ослабление надежд инвесторов на еще одно снижение ставки ФРС США (в декабре). Мы не видим особых оснований рассчитывать на дальнейшее подорожание золота в краткосрочной перспективе, однако, на наш взгляд, имеет смысл пока воздержаться от закрытия позиций в акциях золотодобывающих компаний — на тот случай, если будет обострение отношений между США и Китаем до или после подписания первой части торгового соглашения. С учетом спотовых цен на золото и курса рубля к доллару текущее значение коэффициента "стоимость предприятия/EBITDA 2020о" сейчас составляет 7,1, при 7%-й доходности свободных денежных потоков после выплаты процентов и 5%-й дивидендной доходности.



