Сегодня финансовые результаты представила Роснефть, которые оказались сильными и превысили ожидания рынка. На этом фоне компания объявила о возможности увеличить дивиденды акционерам. Мы позитивно оцениваем отчетность Роснефти. По нашей подели ДДП, акции Роснефти обладают потенциалом для роста в 14%, справедливой ценой предполагаем 511 руб./акцию.

Рост ключевых финпоказателей Роснефти был подкреплен сильными операционными результатами по всем статьям, за исключением добычи газа. Примечательно, что Роснефти удалось частично компенсировать падение добычи ЖУВ во 2 кв. из-за загрязнения Дружбы. Также восстановлена в 3 кв. переработка нефти и увеличено производство нефтепродуктов как в России, так и зарубежом.

Рост выручки Роснефти в 3 кв. и по итогам 9 мес. был обусловлен наращиванием объемов реализации как нефтепродуктов, так и нефти, несмотря на снижение мировых цен на нефть. Контроль над затратами (снизились общехозяйственные и административные) вкупе с экономией на экспортной пошлине, НДПИ и акцизах позволили Роснефти нарастить показатель EBITDA и восстановить рентабельность. Рост чистой прибыли произошел за счет существенного роста операционной прибыли и снижения финансовых расходов. Снижение капитальных затрат плюс рост показателя EBITDA позволили нарастить свободный денежный поток в 3 кв. до 281 млрд руб. Чистый долг компании относительно 3 кв. 2018 г. незначительно вырос, уровень долговой нагрузки составляет 1,4х.

Мы позитивно оцениваем результаты Роснефти за 3 кв. и 9 мес.2019 г., отмечая восстановление маржинальности по EBITDA и чистой прибыли. Также положительным моментом считаем, что компания успешно справляется с более низкими ценами на нефть, компенсируя это наращиванием объёмов реализации нефти и нефтепродуктов.

С учетом сильных результатов, комментариев менеджмента, а также наших прогнозов по росту чистой прибыли по итогам 2019 г., ожидаем увеличения дивидендных выплат акционерам. По нашей оценке, можно рассчитывать на совокупный дивиденд за 2019 г. в 34,5 руб./акцию, что дает доходность к текущей цене 7,6%, ставя Роснефть по этому показателю среди лидеров отрасли.