На глобальных площадках наблюдается умеренное улучшение аппетита к рисковым активам после сообщений о том, что США и КНР договорились о взаимной отмене пошлин на часть импортных товаров. Об этом в утренние часы сообщил представитель министерства коммерции КНР, отметив, что конкретика по данному вопросу будет зависеть от деталей торгового соглашения между двумя странами. В результате фьючерсы на S&P500 и NASDAQ прибавляют около 0.5%, цены на золото теряют 0.3%, а юань снова торгуются ниже отметки 7.00 в паре с долларом США.

Тем не менее, на наш взгляд, оптимизм по теме торговых переговоров может оказаться избыточным, так как фундаментальные противоречия между двумя странами вряд ли можно будет решить подписанием номинальной сделки. Кроме того, противоречивый новостной фон по теме торговых переговоров (в частности, накануне стало известно, что подписание первой фазы сделки между США и КНР может быть отложено до декабря вместо первоначальных планов подписать сделку в ноябре) косвенно указывает на сложность этих переговоров.

Таким образом, мы по-прежнему считаем, что данная тема не станет долгосрочным драйвером позитивных настроений на глобальных площадках, а оптимизм по торговым переговорам вполне может оказаться краткосрочным.