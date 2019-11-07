Ростелеком отчитался лучше ожиданий: его выручка за третий квартал достигла 83,7 млрд. Драйверами роста, помимо ШПД, стали цифровые проекты, включая услуги дата-центров. Доходы от услуг проводной телефонной связи продолжили сокращаться, но сейчас даже падение выручки на 10% за год от этого направления с лихвой компенсируется ее повышением в других сегментах телекоммуникационных услуг. Рост продаж облачных услуг составил 37% в годовом выражении. Обращает на себя внимание повышение объемов продаж в государственном и корпоративном сегментах, сейчас это основа выручки (40%). На 16% увеличение доходов от VPN обеспечили именно госзаказчики и корпораты.

За исключением затрат на персонал и амортизацию расходы росли медленнее инфляции, общий объем издержек за третий квартал повысился на 7%, а за девять месяцев 2019-го — на 4%. Свободный денежный поток с января по сентябрь вырос на 7,4 млрд руб., но в связи с особенностями бизнес-процессов это волатильный показатель и его изменения не являются отражением эффективности. Чистый долг вырос за год на 1%, долговая нагрузка составляет 1,9х к EBITDA. В этом плане существенных изменений не произошло. Рентабельность показателя OIBDA компании около 33%, а прибыли — 7,7%, что близко к значениям этих показателей в прошлом.

Реакция рынка на отчетность Ростелекома нейтральна. Мы сохраняем рекомендацию «держать», цель — 90 на горизонте шести месяцев. Существенных изменений в бизнесе не прогнозируем. Однако пристально наблюдаем за динамикой абонентов MVNO проектов Tele2, за развитием онлайн-платформ и цифровых продуктов. Ростелеком сохраняет контроль над расходами, в то время как увеличение продаж в сегментах телевидения, игр, облачных услуг будет способствовать росту рентабельности. Прогноз по выручке на четвертый квартал: 86,9 млрд, OIBDA: 28,6 млрд руб.



