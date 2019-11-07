Вчера Роснефть (BBB-/Baa3/-) опубликовала позитивные финансовые результаты за 3 кв. 2019 г. Несмотря на падение цен на нефть (Urals —10% кв./кв. в рублевом выражении), выручка увеличилась на 5% кв./кв., главным образом, из-за роста объемов переработки на 21% кв./кв. до 29,3 млн тонн. Это привело к резкому росту объемов продаж нефтепродуктов (+29% кв./кв. до 30,7 млн тонн) при стабильных продажах нефти (39,1 млн тонн). EBITDA повысилась на 8% кв./кв. благодаря наращиванию продаж нефтепродуктов и одновременному сокращению себестоимости их закупок (-28% кв./кв.) как из-за снижения цен, так и изменения структуры закупок. В итоге увеличилась и чистая прибыль на 16% кв./кв. до 225 млрд руб.

Роснефть сократила капитальные вложения на 11% кв./кв., что позволило существенно увеличить свободный денежный поток до 232 млрд руб. (без учета изменений в рабочем капитале, но после уплаты процентов). Инвестиции в рабочий капитал составили 37 млрд руб. Еще 181 млрд руб. было направлено на выплату всех видов дивидендов. Более того, Роснефть сократила обязательства по предоплатам на 1,7 млрд долл. до 21,5 млрд долл. Таким образом, несмотря на значительный свободный денежный поток, чистый долг компании увеличился на 4% кв./кв.

Стоит также отметить, что на телеконференции менеджмент заявил о дополнительном сокращении плана по капвложениям в 2019 г. до 1 трлн руб. (с 1,1 трлн руб.) из-за продления сделки ОПЕК+ до марта 2020 г. Напомним, что первоначально Роснефть планировала увеличить добычу в 2019 г. на 3-4,5% г./г. за счет наращивания капвложений до 1,2-1,3 трлн руб. Учитывая фактический уровень капзатрат за 9М 2019 г. (638 млрд руб.), мы полагаем, что по итогам года инвестиционная программа может оказаться даже ниже 1 трлн руб. В 2020 г. капвложения, вероятно, останутся на уровне этого года.

По нашим оценкам, при текущем уровне цен операционный денежный поток в 2020 г. может превысить 2 трлн руб., и его будет более чем достаточно для финансирования капитальных вложений (1 трлн руб.) и дивидендов, которые могут превысить 400 млрд руб. (267 млрд руб. по итогам 2018 г.). Остальные свободные средства (около 600 млрд руб.) будут направлены на снижение долга. Мы считаем, что Роснефть, в первую очередь, намерена погашать обязательства по предоплатам (21,5 млрд долл.), тогда как большая часть краткосрочного долга (802 млрд руб.), скорее всего, будет рефинансирована, несмотря на 827 млрд руб. ликвидных средств на балансе (в условиях санкций компания намерена сохранять высокий уровень ликвидности).