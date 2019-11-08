Баланс средств банков на корсчетах в ЦБ в четверг утром достиг 2,2 трлн руб., что мы расцениваем как комфортный уровень для начала периода усреднения. Однако средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа вчера выросла на 10 бп, до 6,54%, а закрытие произошло на отметке 7,22% (+56 бп). Индекс RUSFAR повысился до 6,42% (+5 бп). Мы полагаем, что причиной сохранения устойчивого спроса на ликвидность могут быть относительно низкие темпы бюджетных расходов в ноябре. Если за первую неделю сентября и октября бюджетные вливания ликвидности в банковскую систему составляли 220–330 млрд руб., то с начала ноября из бюджета в систему поступило лишь 17 млрд руб. В то же время спрос на операции репо с Федеральным казначейством остается невысоким, а на краткосрочные депозиты банки на последнем аукционе привлекли средств Казначейства на сумму 0,6 млрд долл.

Котировки FRA вчера незначительно снизились (в том числе 3x6 FRA опустилась на 4 бп, до 6,45%) на фоне комментариев Банка России по денежно-кредитной политике. Трехмесячная ставка Mosprime осталась на прежнем уровне в 6,83%. Ставки процентных свопов снизились примерно на 1 бп на ближнем отрезке кривой и на 5–8 бп в среднем и дальнем сегментах (в том числе 5-летняя ставка опустилась на 7 бп, до 6,60%). Кривая кросс-валютных свопов по всей длине сместилась вниз на 3–4 бп.