Московская биржа в пятницу опубликовала показатели за третий квартал 2019 года и провела телефонную конференцию.

Наше мнение. Чистая прибыль по итогам квартала не очень сильно отличается от наших ожиданий и консенсус-прогноза, однако операционные доходы оказались хуже, чем мы предполагали. Во-первых, нас разочаровала динамика комиссионного дохода, который всего на 8% превысил уровень годичной давности. Во-вторых, низким оказался чистый процентный доход от основной деятельности, хотя на совокупный показатель позитивно повлиял реализованный доход от продажи валютных инструментов (около 700 млн руб.). Впрочем, расходы МосБиржи оказались чуть ниже, чем ожидалось: они выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года менее чем на 8%.

Чистая прибыль за третий квартал составила 5,4 млрд руб., превысив уровень годичной давности на 7% (скорректированный, в основном с учетом резервов, показатель — на 9%); это соответствует нашим ожиданиям и консенсус-прогнозу. По итогам января — сентября прибыль составила 14,4 млрд руб., что на 1% выше, чем за аналогичный период 2018 года (скорректированный показатель вырос на 5%).

Комиссионный доход увеличился относительно уровня годичной давности на 8%, однако оказался на 2% ниже, чем во втором квартале, составив 6,4 млрд руб.; по нашим оценкам и согласно консенсус-прогнозу, он должен был быть выше. В сегменте денежных рынков, вклад которого в совокупный комиссионный доход больше всего, заметно упала средняя доходность, судя по всему, из-за сокращения совокупной открытой позиции. В результате комиссионный доход от операций на денежных рынках остался на уровне третьего квартала 2018 года. Менеджмент МосБиржи в ходе телефонной конференции предположил, что в четвертом квартале мы, вероятно, увидим восстановление этого показателя за счет некоторых новых продуктов РЕПО. В сегменте облигаций доходность также резко упала, поскольку уменьшилась совокупная первичная эмиссия, что негативно повлияло на соответствующий комиссионный доход — он упал на 1% относительно уровня годичной давности. На рынках акций и деривативов динамика комиссионного дохода позитивна: в первом случае он вырос на 30% (за счет увеличения оборачиваемости торгов на 2 п. п.), а во втором — на 37%. Динамика совокупного комиссионного дохода по итогам января — сентября оказалась достаточно хорошей: он вырос на 10% относительно уровня годичной давности.

Чистый процентный доход продемонстрировал чуть более позитивную, чем ожидалось, динамику: по сравнению с третьим кварталом 2018 года он вырос на 9%, а относительно второго квартала снизился всего на 6%, составив 4,2 млрд руб. Впрочем, на этот показатель повлиял реализованный доход от продажи валютных инструментов (около 700 млн руб.). Если сделать соответствующую поправку, базовая доходность окажется довольно низкой, однако менеджмент отметил, что минувший квартал был аномальным — в течение этого периода у биржи не было возможности достаточно эффективно (как обычно) распорядиться рублевой ликвидностью.

Следует также отметить техническое начисление резервов на сумму 108 млн руб. в связи с операциями МосБиржи на рынке сахара (в частности, ей пришлось сформировать сезонные товарные запасы на складах). Руководство всячески подчеркивало, что это отнюдь не предполагает перспективы частичной потери обеспечения (как на зерновом рынке), поскольку на рынке сахара заключаются только спотовые сделки (в отличие от зернового, где применяются свопы). Менеджмент биржи рассчитывает, что эти резервы будут расформированы в ближайшие два квартала.

При этом производит хорошее впечатление тот факт, что расходы оказались меньше, чем ожидалось. По итогам третьего квартала они превысили уровень годичной давности менее, чем на 8%. Темпы роста операционных затрат удержались вблизи нижней границы диапазона, который менеджмент прогнозировал на январь — сентябрь 2019 года, т. е. около 8%.



