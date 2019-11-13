Денежный рынок: свободные резервы вышли в положительную зону
Во вторник утром остатки средств банков на корсчетах в ЦБ повысились на 103 млрд руб., до 2,6 трлн руб. Тем временем объем свободных резервов в банковской системе, по нашим оценкам, достиг 20 млрд руб., выйдя из отрицательной зоны. Основным источником ликвидности для банков в настоящее время выступает бюджетный канал. На вчерашнем аукционе месячных депозитов Федерального казначейства банки привлекли 80 млрд руб. из предложенных Казначейством 150 млрд руб. В свою очередь Банк России вчера разместил новые 3-месячные КОБР на сумму 490 млрд руб., одновременно погасив ранее размещенные облигации на 300 млрд руб. Также состоялся аукцион недельных депозитов Банка России, в ходе которого банки пролонгировали размещенные в ЦБ депозиты на сумму 2,2 трлн руб. Средняя процентная ставка по данному инструменту не изменилась по сравнению с прошлой неделей, составив 6,47%. Таким образом, сегодня Банк России стерилизует 190 млрд руб. ликвидности, что может послужить источником кратковременного повышательного давления на однодневный сегмент.
Средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа вчера снизилась до 6,48% (-11 бп к предыдущему дню), а закрытие произошло на отметке 6,42% (-30 бп). Индекс RUSFAR остался на прежнем уровне в 6,37%. Котировки FRA повысились еще на 2–3 бп (в том числе 9x12 FRA закрылась на отметке 6,33%), в то время как 3-месячная ставка MosPrime снизилась на 1 бп, до 6,81%. Кривые процентных и кросс-валютных свопов сместились вверх на 3 бп.
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