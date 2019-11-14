TCS Group (головная компания Тинькофф Банка) опубликует показатели за третий квартал 2019 года по МСФО в будущую среду, 20 ноября.

Мы ожидаем хороших показателей по итогам третьего квартала, поскольку во второй половине года этот банк обычно демонстрирует позитивную динамику прибыли. По нашим оценкам, чистая прибыль должна составить 9,5 млрд руб., превысив уровень годичной давности на 31%, а предыдущего квартала — на 16%. Доход на капитал должен составить 56% (ожидаемое снижение этого показателя обусловлено тем, что в отчетности за третий квартал будет отражено привлечение дополнительного капитала на сумму $294 млн, за вычетом расходов). По итогам девяти месяцев чистая прибыль, по нашим прогнозам, составит 24,9 млрд руб. (что также на 31% выше уровня годичной давности) при доходе на капитал 59%.

Темпы роста совокупного кредитного портфеля по РСБУ снизились вдвое по сравнению со вторым кварталом — с 18% до 8%. При этом стоимость риска, по нашим оценкам, в июле — сентябре осталась достаточно высокой, хотя и снизилась относительно предыдущего квартала. Насколько мы понимаем, банк продолжал активно выдавать новые займы, в том числе продвигая новые продукты, такие как ссуды под залог жилья и кредиты наличными, однако на динамику совокупного портфеля негативно повлиял большой объем погашенных заемщиками обязательств. Мы ждем, что в ходе телеконференции председатель правления прокомментирует ситуацию с качеством активов, расскажет о последствиях перехода на МСФО 9 и изменениях, связанных со стоимостью риска. На наш взгляд, вполне возможно, что прогноз менеджмента по стоимости риска (7-8%) не оправдается, хотя целевые показатели на 2019 год по другим финансовым показателям выглядят вполне реалистично, включая ожидания по чистой прибыли (более 35 млрд руб.). Мы ожидаем весьма позитивной динамики чистого процентного дохода — он, по нашим оценкам, должен вырасти на 53% относительно уровня годичной давности и на 5% по сравнению со вторым кварталом. Этому должен поспособствовать динамичный рост кредитования с начала года, хотя чистая процентная маржа испытывала некоторое давление из-за снижения доходности кредитного портфеля (после однократного повышения во втором квартале) на фоне дальнейшего повышения стоимости фондирования.

Мы также ожидаем дальнейшего улучшения динамики комиссионного дохода. В третьем квартале этот показатель, по нашим оценкам, должен превысить уровень годичной давности на 24%, а второго квартала — на 14%. Банку, как мы полагаем, также удалось добиться успехов с точки зрения контроля за расходами — рост стоимости привлечения новых клиентов, вероятно, замедлился. Мы исходим из того, что расходы выросли относительно уровня годичной давности на 33%, однако снизились по сравнению с предыдущим кварталом на 6%. Соотношение расходов и доходов по итогам января — сентября, по нашим оценкам, должно составить 40%.

В ходе телефонной конференции мы рассчитываем услышать, помимо комментариев к общей ситуации на рынке, мнение менеджмента о том, как влияет на бизнес внедрение такого норматива, как показатель долговой нагрузки заемщика (ПДН). Кроме того, возможно, руководство поделится предварительными оценками перспектив на 2020 год.



