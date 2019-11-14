Фондовые индексы США провели торговую сессию 13 ноября близко к равновесным значениям. S&P 500 и Dow Jones по итогам дня сумели обновить исторические максимумы. S&P500 прибавил 0,07%, достигнув 3094 пунктов. Большой вклад в этот результат внесло ралли в акциях Disney, отчитавшейся о 10 млн пользователей нового потокового видеосервиса. Nasdaq опустился меньше чем на 0,1%. В лидерах роста оказались защитные сектора, включая недвижимость и коммунальные услуги. Подписание предварительной части торгового соглашения между США и КНР, по сообщениям СМИ, столкнулось с новыми препятствиями, однако настрой игроков по поводу ее перспектив в целом остается позитивным.

Мировые фондовые площадки торгуются сегодня разнонаправленно на фоне противоречивой макроэкономической статистики, выходящей в ведущих странах и регионах мира. Китай фиксирует более существенное, чем ожидалось, замедление промпроизводства и инвестиций в капитал, что говорит о слабости экономики Поднебесной. Японская экономика показала рост хуже ожидаемого. В то же время Германии удалось избежать рецессии в третьем квартале, сгенерировав — пусть и скромный — рост ВВП (+0,1%) за счет потребления и госрасходов. Таким образом, ситуация в глобальной экономике остается неоднозначной. Инвесторы по-прежнему ждут конкретики относительно даты и места проведения встречи лидеров КНР и США для заключения первой фазы соглашения о взаимной торговле.

Спрос на безопасные активы усиливается. Облигации растут в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США опускается ниже 1,85%. Золото поднялось выше $1450 за унцию. Нефть марки Brent движется к $63 за баррель. Таким образом, аппетит к риску слаб. Ожидаем, что индекс S&P500, в отсутствие драйверов роста, возобновит коррекцию вниз, к 3080 пунктам.

Из макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на показатели производственной инфляции. Ожидается, что индекс цен производителей (PPI) в октябре вырастет на 0,3%. Совпадение фактического результата с прогнозным будет говорить об отсутствии ускорения в росте цен, что позволит ФРС и далее придерживаться мягкой денежно-кредитной политики. В ходе продолжающихся слушаний в Конгрессе глава Федрезерва Джером Пауэлл вряд ли расскажет что-то новое. С учетом этого мы полагаем, что рынки нейтрально отреагируют как на его выступление, так и на публикацию макроданных.

Сегодня до открытия рынков результаты за третий квартал представит ритейлер Walmart (WMT). Как предполагает консенсус, рост выручки и прибыли WMT продолжится благодаря развитию онлайн-торговли. Акции компании вчера обновили максимум на хорошем объеме, что может быть позитивным сигналом перед отчетом. После закрытия основной сессии будут опубликованы квартальные результаты NVIDIA (NVDA) и Applied Materials (AMAT). Несмотря на ожидаемое продолжение падения выручки и прибыли компаний, признаки улучшения спроса в полупроводниковой индустрии могут помочь акциям продолжить рост с начала года.

Техническая картина по S&P500 становится более тревожной, хотя формально все еще выглядит достаточно позитивно. Новая вершина, достигнутая индексом, не подкрепляется новым максимумом по показателю RSI, что указывает на возможность коррекции. Момент слабеет, что видно по снижающемуся показателю MACD. Рост обеспечивается защитными секторами, свидетельствуя об осторожном настрое инвесторов. Коррекция постепенно назревает, но, если индекс сумеет закрепиться выше важных уровней сопротивления 3065 и 3025 пунктов, ралли может возобновиться.



