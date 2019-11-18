Денежный рынок: ставки остаются повышенными
Уплата социальных взносов в бюджет не оказала существенного давления на однодневные ставки. Индекс RUSFAR в пятницу снизился на 4 бп, до 6,45%. Средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа повысилась до 6,47% (+2 бп), однако закрытие произошло на значительно более высоком уровне в 7,24% (+46 бп). Корсчета банков в ЦБ на фоне уплаты налогов сократились на 140 млрд руб., до 2,37 трлн руб. Общий объем обязательств банковского сектора перед регуляторами практически не изменился – банки разместили средства Федерального казначейства в объеме 20 млрд руб. на депозитах и привлекли еще 2 млрд руб. в рамках операций репо. Мы полагаем, что в течение недели ставки овернайт могут продолжить торговаться вплотную к уровню ключевой ставки ЦБ в условиях формирования банками подушки ликвидности перед уплатой основных налогов, срок которой наступает в следующий понедельник. Чтобы смягчить давление на рынок, Банк России может понизить лимит на аукционе недельных депозитов по сравнению с прошлой неделей, когда он составил 2,3 трлн руб. Отдельно отметим, что 1x4 FRA в пятницу снизилась на 6 бп, в результате чего ее спред к 3-месячной ставке MosPrime составил —12 бп. В то же время котировки 3x6 и 9x12 FRA повысились на 1–2 бп. Кривая NDF сместилась вверх на 2–4 бп, тогда как ставки кросс-валютных свопов выросли на 1 бп по всей длине кривой. Исключение составила 4-летняя ставка, опустившаяся на 8 бп.
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