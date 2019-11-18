Еврооблигации

Доходность Russia`29 в пятницу осталась на уровне 3,31% годовых. За неделю российские 10-летние евробонды снизились в доходности на 5 б.п., отыгрывая вместе с остальными ЕМ снижение доходности UST’10 на 11 б.п. – до 1,83% годовых. Оценка рынком вероятности паузы до следующего снижения ставки ФРС сократилась до 7 месяцев, тогда как неделей ранее инвесторы закладывали в цены снижение ставки ФРС лишь в ноябре 2020 г. Основным фактором волатильности рынка евробондов остается неопределенность относительно взаимных торговых пошлин США и Китая и противоречивый новостной фон относительно прогресса в торговых переговорах.

Опубликованная в пятницу статистика из США была нейтрально воспринята рынком. Сокращение промышленного производства в октябре составило —0,8 м/м и 1,1% г/г. При этом динамика розничных продаж осталась положительной: +0,3% м/м и 3,10% г/г, что нивелировало слабую динамику в промышленности.

Российские 10-летние евробонды торгуются с минимальной премией к UST’10 за последний год — 150 б.п. при среднем значении 194 б.п. Сохранение данного уровня будет зависеть от прогресса 1 фазы торговой сделки США и Китая.

Облигации

Подешевевшие в начале прошлой недели ОФЗ довольно быстро нашли покупателей, и в четверг-пятницу котировки гособлигаций частично восстановились. В пятницу доходность 10-летних ОФЗ снизилась на 2 б.п. — до 6,47% годовых. За неделю же рост доходности 10-летних ОФЗ составил 9 б.п., 5-летних – 5 б.п. Коррекция на рынке рублевых облигаций проходила на росте опасений исчерпания положительного эффекта от снижения ключевой ставки, а также на фоне роста доходности евробондов развитых стран с начала ноября. На горизонте ближайших 3-6 месяцев мы сохраняем ожидания по снижению доходности 10-летних ОФЗ до 6,25% годовых. Спрос на ОФЗ будут формировать следующие факторы: приток ликвидности в банковскую систему РФ по бюджетному каналу, возможное снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 6,0%, замедление инфляции ниже 3% и сезонное укрепление рубля в начале следующего года.

Минфин на прошлой неделе сообщил об исполнении федерального бюджета за 10 месяцев 2019 г. с профицитом 3,1 трлн руб., что соответствует уровню прошлого года. Расходы в сентябре и октябре выросли до 1,47 и 1,55 трлн руб. соответственно по сравнению с 1,32 трлн в среднем за первые 8 месяцев текущего года. В ноябре – декабре по плану остается профинансировать госрасходы на 4,4 трлн руб. (по 2,2 трлн руб. в месяц). Увеличение бюджетных расходов будет стимулировать приток ликвидности в банковскую систему, что поддержит спрос на ОФЗ и корпоративные бонды.

На текущей неделе планируют сбор заявок на новые выпуски облигаций ВЭБ.РФ, МРСК Центра, Черкизово, Сбербанк. Мы рекомендуем обратить внимание на новый займ ВЭБ.РФ ПБО-1Р18. 7-летняя бумага предлагается с премией 100 б.п. к G-кривой, что при наличии кредитного рейтинга инвестиционной категории смотрится интересно. Сбербанк предлагает 2-летний займ с доходностью 6,50%, что соответствует премии к ОФЗ в размере 60 б.п. Сбербанк традиционно размещает бонды с минимальной премией к суверенной кривой среди корпоративных эмитентов, тем не менее бумаги находят спрос со стороны институциональных и розничных инвесторов. Привлекательность облигаций Сбербанка обусловлена наличием премии к текущим уровням ставок по депозитам (максимальная ставка по рублевым вкладам Сбербанка – 5,5% годовых).

Подешевевшие на прошлой неделе ОФЗ срочностью 5 – 10 лет смотрятся интересно для покупки.



