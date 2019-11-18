На текущий момент мы настроены более оптимистично в отношении шансов на то, что инфраструктурная часть национальных проектов будет реализована и окажет влияние на российскую экономику. Между тем стоит отметить, что хотя текущий масштаб инфраструктурных нацпроектов (177 млрд долл.) достаточно большой для того, чтобы внести дополнительный вклад в размере 1% в среднегодовые темпы роста ВВП к 2025–2027 гг., чтобы достигнуть сопоставимого с развитыми странами уровня инфраструктуры, России необходимо будет направить на это 1 трлн долл. В связи с этим мы полагаем, что национальные проекты могут стать инструментом для реализации более значительных изменений в будущем.

Развитие инфраструктуры создает базу для экономического роста. Согласно прогнозу МВФ, темпы экономического роста в Индии, Филиппинах и Египте в следующие пять лет будут составлять 6–7% в год. Стоит отметить, что в 2014–2018 гг. эти страны инвестировали в инфраструктуру 25–35% ВВП и намерены направить на это еще примерно 30–40% ВВП. Различные исследования показывают, что в среднесрочной перспективе инвестиции в инфраструктуру вносят вклад в ВВП в размере 1,0–2,2x от затраченных средств и за счет побочных эффектов создают базу долгосрочного роста (отмечается высокий уровень корреляции между качеством инфраструктуры и показателем ВВП на душу населения).

Масштаб нацпроектов достаточен для достижения заявленных целей. Их бюджет (400 млрд долл.) равен 25% ВВП РФ за 2018 г., или 4% годового ВВП в период 2019–2024 гг. Благодаря реализации инфраструктурной части нацпроектов (177 млрд долл.) объем инвестиций в инфраструктуру должен вырасти с 2,0–2,5% ВВП до 3–4% ВВП, чего, согласно нашим расчетам, будет достаточно для увеличения российского ВВП на 10–15% к 2025–2027 гг. (дополнительный рост более чем на 1% в год). Однако, чтобы выйти на уровень развитых стран, России необходимо инвестировать порядка 1 трлн долл., что позволило бы увеличить размер ВВП на 30–60%. На наш взгляд, учитывая состояние российских госфинансов, ничего невозможного в этом нет.

Почти две трети бюджета в 177 млрд долл. направлено на строительство дорог. На наш взгляд, высокая доля дорожного строительства в общем бюджете – это хорошая новость, поскольку в этой области система ГЧП уже отработана. То же можно сказать об аэропортах (2% бюджета) и отчасти о развитии морских портов (грузовых терминалов). В сегменте железнодорожного транспорта (20% бюджета) схемы ГЧП пока не опробованы, поэтому проекты могут реализовываться с задержками.

Задержки менее значительные, чем мы предполагали. Крупные проекты, которые с наибольшей вероятностью будут осуществляться в более поздние сроки, составляют лишь 20–30% общего бюджета. 43% бюджета инфраструктурных проектов приходится на развитие дорожной сети, которое уже активно реализуется на федеральном уровне. По состоянию на конец 8м19 расходы федерального бюджета по инфраструктурным нацпроектам отставали от плана на 40% по сравнению с 60% на конец 3м19.

Производители строительных материалов напрямую выигрывают от реализации нацпроектов. Согласно нашим прогнозам, в ближайшие четыре года спрос на сталь, цемент, а также песок и гравий будет расти в среднем на 3–5% в год. Рост спроса, связанный с развитием автодорожной сети, наблюдается уже сейчас. Реализация наиболее масштабных проектов начнется в 2020–2021 гг., в связи с чем мы ожидаем, что в 2021 г. этот рост ускорится, а в 2022–2023 гг. достигнет максимума. Как мы уже отмечали ранее, мы считаем, что реализация нацпроектов окажет заметную поддержку российским производителям стали.



