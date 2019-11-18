MSCI разъяснила свой базовый подход к IPO Saudi Aramco. В пятничном пресс-релизе MSCI сообщается, что включение Saudi Aramco в индексы ожидается не позднее закрытия торгов 17 декабря, при условии что IPO завершится к 12 декабря. Это означает потенциально более быстрое включение в индексы, чем обычно при появлении новых кандидатов по итогам размещений. Таким образом MSCI планирует избежать вхождения Saudi Aramco в период сезонно низкой ликвидности в конце года.

Обычно MSCI не комментирует предстоящие размещения и не корректирует свой стандартный график внесения эмитентов в индексы. Предположительно, в данном случае она стремится по возможности обеспечить стабильность индексов в условиях очень крупного размещения.

Объем возможного размещения Aramco понижен до $24,0-25,6 млрд. На выходных Saudi Aramco опубликовала обновленный прогноз, согласно которому теперь она ориентируется на объем размещения $24,0-25,6 млрд, что соответствует 1,5% ее оценочной стоимости ($1,6-1,7 трлн).

Обе оценки постепенно снижаются по сравнению с более ранними неофициальными прогнозами саудовских чиновников, предполагавшими оценку компании в $2,0 трлн и размещение в размере 5%.

По данным Financial Times, формирование книги заявок уже началось, цена размещения будет объявлена 5 декабря.

Пассивные фонды, ориентированные на MSCI EM, выведут с других развивающихся рынков $400-430 млн. Обновленный прогноз по IPO предполагает, что при вхождении в индексы MSCI EM вес эмитента составит около 0,4%, что привлечет минимальный приток со стороны пассивных фондов, ориентирующихся на индексы MSCI EM, около $400-430 млн. Эти объемы увеличились бы более чем вдвое, если бы все пассивные фонды с инвестициями в развивающиеся рынки стали следовать правилам и структуре распределения капитала, которыми руководствуется MSCI, хотя, конечно, это лишь подсчеты в первом приближении.

Поскольку оценка размера IPO снова понижена, обязательный отток средств из российских активов также уменьшается. С учетом очередного снижения оценки объемов размещения Saudi Aramco мы теперь прогнозируем отток из российских активов минимум $17-18 млн средств фондов, ориентирующихся на индексы MSCI EM и MSCI Russia. Поскольку на российском рынке фонды, отслеживающие динамику индексов MSCI EM, также составляют примерно четверть пассивных инвесторов, если бы другие провайдеры индексов действовали аналогичным образом, из российских активов могло бы быть выведено в общей сложности в четыре раза больше денег. Наши оценки также не учитывают активные фонды, которые используют очень разные подходы к определению структуры инвестиций и вряд ли станут массово корректировать свои портфели с учетом изменений в индексах.



