Информация о планируемой продаже 20% ПАО "Детский мир" может быть связана с интересом стратегических инвесторов к данной бумаге. Планы ритейлера нуждаются в официальном подтверждении.

Мы оцениваем текущую справедливую стоимость обыкновенной акции Детского мира в 123 руб. Расчет этой цены основан на сравнительно высоких финансовых мультипликаторах ритейлера, его дивидендной политике (без учета прогноза на 2019 год) и двузначном темпе роста сопоставимых продаж (LFL) в России и Казахстане (10,7% г/г).

К рискам для инвестиций в акции Детского мира прежде всего стоит отнести превышение коэффициентом NetDebt/EBITDA отметки 2,5х. Впрочем, увеличение долга компании в 2014-2015 гг. на 17,3% г/г в 2015-2016 гг. сопровождалось ускорением прироста выручки в среднем на 34,6%. В 2020-2021 гг. мы рассчитываем на сохранение этой тенденции. Также обращает на себя внимание замедление роста дивидендов Детского мира. Совет директоров ритейлера недавно рекомендовал выплатить по итогам девяти месяцев 2019 года 5,06 руб. на акцию в виде дивиденда. Мы продолжаем прогнозировать дивиденд в размере 8,957 руб. на акцию, что соответствует доходности в 9,2% в текущих котировках. Эта доходность на 1% больше средней для подавляющего большинства российских эмитентов, торгуемых на Мосбирже. Фактором риска для компании являются низкие, в пределах 2-3% показатели прироста розничных продаж широкого рынка. Торговой сети приходится постоянно преодолевать его слабость, но при ускорении экономики появятся новые точки роста фондового сегмента, которые будут играть роль конкурентов для акций Детского мира.