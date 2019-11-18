Акции подскочили в пределах 7% на новости, сейчас торгуются по 2416 руб. (+6,6%). По обороту акции вышли на третье место, потеснив ГМК Норникель и Лукойл.

Некоторые СМИ сообщают, что решение "согласовано". Во всяком случае отрицательных отзывов на новость от профильных ведомств пока не последовало. Это подкрепляет версию о том, что компромисс в вопросах стратегического развития и контроля найден. Так что, по-видимому, компания действительно надеется сохранить присутствие иностранных акционеров и снизить риски давления на них и на свой бизнес.

Ограничения на иностранное присутствие в отдельных компаниях — не российское изобретение. Просто Яндекс раньше никогда жестко не регулировался с позиции корпоративного управления и контроля. Как одна из самых эффективных публичных компаний, он привлек интерес иностранных инвесторов, и риск их ограничения вызвал падение котировок. Государство имеет свои интересы в различных вопросах, в частности в информационной политике, и будет их продвигать. Например, в Японии обсуждается снижение доли в «значимых» компаниях с 10% до 1%. На фоне торговых войн, паники у инвесторов новость не вызвала. В США власти начали следить за попытками иностранного влияния на крупные информационные ресурсы, и в результате котировки Twitter, которая оказалась в центре информационного скандала, упали на минимум года. Если не последует негативных отзывов из государственных органов на изменения в корпоративной структуре Яндекс, на мой взгляд, новость можно считать хорошей для компании и акционеров.



