Вторую сессию подряд изменение доходности вдоль кривой ОФЗ не превышает 1-3 бп. Все ближе День благодарения в США (28 ноября) – знаковая дата, после которой активность на международных финансовых площадках традиционно затухает. Как следствие, внимание инвесторов могут захватить только локальные факторы.

Для России один из наиболее интересных факторов до конца 2019-го года – решение Банка России по ключевой ставке 13-го декабря. Кажется, ажиотаж вокруг грядущего заседания в последние недели спал – заголовки относительно агрессивного смягчения политики ЦБ все реже возникают на новостных лентах. Мы напоминаем, что это заседание ЦБ является опорным, и решение по ключевой ставке будет сопровождаться пресс-конференцией Председателя (Э.Набиуллиной). При этом, график заседаний на следующий год в конце октября был скорректирован – встреча 7-го февраля 2020-го года также стала опорной.

По нашему мнению, подобный расклад предоставляет Банку России больше свободы в решении по ключевой ставке и уменьшает необходимость спешить. Нашим базовым сценарием на декабрьское заседание остается снижение "лишь" на 25 бп. В ближайшие недели тема ключевой ставки вполне может вернуться на первый план. Например, если недельные данные по инфляции (релиз в среду, 16:00 мск) продолжат явно демонстрировать отсутствие рисков разгона цен – или в случае громких заявлений на Форуме "Россия зовет!" (20-22 ноября)