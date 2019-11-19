Денежный рынок: мы полагаем, что ЦБ понизит лимит на аукционе недельных депозитов. После пятничной уплаты социальных взносов уровень ликвидности в системе оставался довольно низким. Индекс RUSFAR вырос на 3 бп, до 6,48%, тогда как средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа повысилась на 7 бп, до 6,54%. Банки практически не воспользовались аукционом репо с Казначейством – в общей сложности они привлекли 2,5 млрд руб. из лимита 550 млрд руб. на двух аукционах. В то же время они сократили на 32 млрд руб. свою задолженность по однодневному репо с ЦБ РФ до нуля. Сегодня состоится аукцион недельных депозитов ЦБ. Мы полагаем, что с целью снижения давления на однодневные ставки регулятор снизит лимит относительно 2,3 трлн руб. на предыдущей неделе. Кроме того, сегодня ЦБ предложит КОБР с погашением в феврале 2020 г. на сумму 209 млрд руб.

Между тем вчера короткие ставки процентных свопов выросли на 1–2 бп. Кривая NDF закрылась в среднем без изменений, тогда как кривая кросс-валютных свопов сместилась вверх на 1 бп.

ОФЗ: небольшое снижение доходностей. В первый день недели ОФЗ практически не двигались. По итогам торгов средний и дальний сегменты кривой сместились вниз на 1–2 бп, в то время как короткие облигации закрылись без изменений. Наиболее сильный результат показали ОФЗ-26223 (YTM 6,14%) и ОФЗ-26229 (YTM 6,27%), опустившиеся в доходности на 3 бп. Также отметим дальнейшее восстановление линкера ОФЗ-52002 (YTM 3,24%), реальная доходность которого снизилась на 3 бп. Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже был небольшим: всего 9 млрд руб. или 30% среднедневного оборота за последний месяц. В динамике рынков локального долга других развивающихся стран единого направление не было – в частности, 10-летние облигации Колумбии и ЮАР выросли в доходности на 2–4 бп, в то время как мексиканский бенчмарк снизился в доходности на 6 бп. Облигации восточноевропейских стран торговались в узких диапазонах к уровням предыдущего закрытия.

Сегодня в центре внимания – объявление Минфином параметров очередного регулярного аукциона. С большой долей вероятности мы предполагаем, что на этой неделе Минфин предложит инвесторам ОФЗ-24020, учитывая слабые результаты состоявшегося на прошлой неделе аукциона ОФЗ-ПД, на котором не была удовлетворена ни одна из заявок. Последний раз флоутер предлагался к размещению 30 октября, когда при спросе в 59 млрд руб. Минфин продал бумаг на 33 млрд руб. Доступный к размещению объем выпуска составляет 31 млрд руб.