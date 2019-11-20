Доходности снизились на 4-5 бп вдоль кривой ОФЗ
Вчера в российские гособлигации – без очевидных, на первый взгляд, причин – пришли покупатели, доходности снизились на 4-5 бп вдоль кривой ОФЗ.
Под вечер позитивный настрой в сегменте бумаг с фиксированным купоном был закреплен решением Минфина провести сегодня лишь один безлимитный первичный аукцион, в серии 24020 (июл.22) с выплатами, привязанными к RUONIA. По нашему мнению, текущая цена бумаги до сих пор выглядит непривлекательно, доходность на основе кривой OIS-свопов на ставку RUONIA – с корректировкой на заложенную премию за срочность – составляет 5.8% годовых. Для сравнения, доходность 3-летней серии 26209 (июл.22) с фиксированными купонами равна 5.95%. С другой стороны, не исключено, что бумага продолжит находить спрос со стороны участников, основная цель которых – управлять собственной ликвидностью.
Напомним, что аукционы прошлой недели были полны сюрпризов. Минфин впервые с декабря 2018 года не нашел приемлемого спроса на бумагу с фиксированным купоном, а затем разместил рекордный объем (40.3 млрд руб.) ОФЗ с индексируемым номиналом. Сегодня сценарий обещает быть схожим, так как спрос на предыдущем аукционе RUONIA-флоатера превышал 59 млрд, а объем размещения составил 33.3 млрд, что говорит о том, что рынок все-таки заинтересован в данной бумаге. Неразмещенный остаток серии 24020 составляет 31.1 млрд, что соответствует необходимому объему недельных заимствований Минфина. При наличии нескольких крупных заявок вполне реально полностью разместить остаток бумаги сегодня в рынок.
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