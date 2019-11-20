EN+, ПО ДАННЫМ СМИ, НАЧАЛА ПРОДАЖУ УГОЛЬНЫХ АКТИВОВ

En+ начала продажу угольных активов, подконтрольных Иркутскэнерго (это угольные ТЭЦ совокупной установленной мощностью 3,8 ГВт и обеспечивающие их топливом угледобывающие предприятия). Об этом сегодня сообщил Коммерсант. По предварительным оценкам, опубликованным в этом издании, сумма сделки может составить 25 млрд руб. В качестве потенциальных претендентов на угольные активы Иркутскэнерго в статье упоминаются СУЭК, Интер РАО и Газпром энергохолдинг.

На наш взгляд, эта новость будет в целом позитивно воспринята инвесторами, однако следует отметить, что такие активы едва ли пользуются большим спросом, т. е. их оценка по рыночным мультипликаторам, скорее всего, будет сравнительно невысокой.

Установленная мощность всех намеченных к продаже ТЭЦ сопоставима с Рефтинской ГРЭС, которую Энел Россия недавно продала Сибирской генерирующей компании за 21 млрд. руб. (без учета дополнительного платежа за запасы топлива и запчастей). Впрочем, Рефтинская ГРЭС отличается более высоким топливным спредом и не зависит от теплового бизнеса (в отличие от ТЭЦ). Кроме того, выставляемый на продажу пакет активов En+ также включает угольные шахты, которые должны улучшать консолидированную EBITDA продаваемого сегмента.

Продажа активов укладывается в стратегию повышения приоритетности устойчивого развития (роста эффективности в сфере охраны окружающей среды, социальных вопросов и корпоративного управления, ESG), которую представил новый совет директоров En+. В то же время мы полагаем, что усиление внимания к аспектам ESG во всем мире одновременно может ограничить число потенциальных покупателей, что, в свою очередь, ограничит фактическую цену активов.

Продажа, вероятно, позволит En+ снизить долговую нагрузку энергетического сегмента, что в перспективе может обещать чуть более высокие дивиденды. Рассматриваемые активы, видимо, имеют определенный долг, но если предположить, что оценка 25 млрд руб. подразумевает продажу активов без долга, как в случае Рефтинской ГРЭС, то чистый долг энергетического сегмента En+ может снизиться на 10%.



