Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС) представила результаты за 3К19 по МСФО. Скорректированная EBITDA за 9М19 по МСФО увеличилась на 8%, тогда как последний финансовый план компании, который был включен в представленный в августе проект корректировки инвестиционной программы, предполагал снижение EBITDA в 2019 году на 8% по сравнению с предыдущим годом.

Мы считаем результаты компании сильными и полагаем, что их публикация благоприятно отразится на динамике котировок. По нашему мнению, показатели ФСК превысят консервативные прогнозы, представленные в бизнес-плане. В результатах за 3К19 особого внимания заслуживают несколько моментов.

Расходы под контролем. Расходы на персонал в 3К19 остались на уровне 3К18, а налог на имущество за год снизился на 12%.

Хорошие денежные потоки. За 3К19 свободный денежный поток компании после уплаты процентов составил 12,8 млрд руб. против 1,9 млрд руб. по итогам 3К18. Поскольку капиталовложения ФСК за год увеличились на 12% и снижение выплаченных (в чистом выражении) процентов не компенсировало этот рост, увеличение свободного денежного потока после уплаты процентов в основном произошло благодаря повышению операционного денежного потока (что в свою очередь, было в значительной степени обусловлено высвобождением оборотного капитала). Операционный денежный поток без учета изменений в оборотном капитале и выплаченного налога на прибыль вырос на 10,2% относительно 3К18, тогда как годовой рост операционного денежного потока в чистом выражении составил 54%. Примечательно, что выплаченный налог на денежную прибыль за 9М19 составил лишь 35% налога на прибыль, отраженного в отчете о прибылях и убытках.

В 4К19 ожидаются значительные капиталовложения,… Исходя из проекта корректировки инвестиционной программы ФСК ЕЭС мы полагаем, что в 4К19 капиталовложения составят 55 млрд руб. Если экстраполировать на показатель за 9М19 среднюю долю капиталовложений за девять месяцев в годовом объеме инвестпрограммы за предыдущие два года, то получится, что в 4К19 компания должна инвестировать 42 млрд руб.

…но свободного денежного потока после уплаты процентов за весь 2019 год должно хватить для уплаты дивидендов. Однако даже если мы учтем более высокий прогноз капиталовложений в 4К19, свободный денежный поток ФСК после уплаты процентов все равно должен составить около 21 млрд руб. Это значит, что компания генерирует достаточно денежных средств для того, чтобы выплатить инвесторам более щедрые дивиденды, чем год назад. Компания объявила, что, исходя из результатов за 2018 год, дивидендные выплаты составят 20,4 млрд руб. Если допустить, что дивиденды будут увеличиваться в соответствии с инфляцией, то совокупные дивиденды могут достичь 21 млрд руб. (что предполагает дивидендную доходность на уровне 8,5%).



