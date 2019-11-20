На вчерашнем недельном депозитном аукционе Банк России снизил лимит до 1,8 трлн руб., с 2,3 трлн руб. на прошлой неделе. Общая сумма поданных банками заявок оказалась чуть ниже обозначенного лимита, составив 1,76 трлн руб. Одновременно банки купили весь объем предложенных регулятором КОБР на сумму 200 млрд руб. Тем временем спрос на депозиты и аукционы репо с Федеральным казначейством почти отсутствовал. Однодневные ставки остались на высоких уровнях: индекс RUSFAR и средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа практически не изменились, составив 6,48% и 6,53% соответственно. Правда, в случае последнего закрытие произошло на более низкой отметке в 6,65% (-6 бп к уровню понедельника). Остатки средств банков на корсчетах в ЦБ по состоянию на утро вторника выросли на 57 млрд руб., до 2,42 трлн руб. Сегодня в результате расчетов по аукциону недельных депозитов Банка России будет высвобождено порядка 0,5 трлн руб. ликвидности. На наш взгляд, этого должно быть достаточно, чтобы ослабить давление на однодневные ставки. Согласно прогнозу Банка России, на предстоящей неделе через бюджетный канал будет стерилизовано ликвидности на сумму 224 млрд руб. (в нетто-выражении). Тем не менее следует отметить, что запас свободных резервов в распоряжении банков на данный момент сравнительно невелик (около 40 млрд руб., по нашим оценкам), притом что на следующей неделе стартует очередной налоговый период. На наш взгляд, велика вероятность, что в связи с уплатой налогов волатильность на рынке овернайт возрастет.

В более длинных ставках движений почти не было. Кривая процентных свопов сместилась вниз на 1 бп, ставки NDF повысились на 1–2 бп, кросс-валютные свопы преимущественно снизились на 1 бп.



