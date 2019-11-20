В понедельник котировки Брент упали почти на $1,5/барр. до $62/барр. после сообщения CNBC о том, что Пекин пессимистично оценивает перспективы заключения торгового соглашения с США, т. к. Дональд Трамп не хочет отменять повышение пошлин на китайский импорт (новостное агентство также сообщило, что в связи с этим Китай намерен затягивать переговоры, ожидая, пока прояснится ситуация с импичментом и президентскими выборами в США). Вчера в середине дня Брент продолжала дешеветь. Давление на рынок также оказала информация Reuters (со ссылкой на три осведомленных источника) о том, что на саммите ОПЕК+, который пройдет в Вене 5-6 декабря, Россия, вероятно, согласится продлить договоренности ОПЕК+ на период после 1К20, но вряд ли одобрит более существенное ограничение добычи. По мнению большинства аналитиков, чтобы избежать затоваренности рынков, в следующем году ОПЕК+ необходимо более значительно снизить нефтедобычу. Еще один неблагоприятный для нефти фундаментальный фактор, значимость которого в ближайшие недели может усилиться, — это отрицательная маржа нефтепереработки в Европе (на глобальном рынке она находится на многолетних минимумах), обусловленная низкими ценами на нефтепродукты по сравнению с ценой нефти (для многих производителей такая ситуация неприемлема). Низкая рентабельность переработки приведет к сокращению производства, закупок нефти и, как следствие, к росту ее товарных запасов

После начала торгов на Уолл-стрит котировки Брент упали еще ниже на фоне негативной динамики рынка акций. Более того, Дональд Трамп вчера довольно жестко высказался на тему торговых отношений с КНР: "Если мы не захотим сделки с Китаем, я просто подниму пошлины еще выше". Отметим, что "первый этап" торгового соглашения уже мог быть подписан, если бы не отмена саммита АТЭС в Чили. Теперь же инвесторы получают очень мало конкретной информации о возможном соглашении, и довольно скупые комментарии в последнее время звучат все более пессимистично. Напомним, что сейчас обсуждается возможная отмена 15%-й пошлины, которой США планируют с 15 декабря обложить импорт китайских товаров на сумму около $156 млрд. Ранее предполагалось, что Вашингтон откажется от этих планов, если удастся реализовать "первый этап" американо-китайского торгового соглашения. По итогам дня цена Брент была зафиксирована на уровне $60,19/барр., т. е. на $1,53 ниже, чем накануне.

Американский институт нефти (API) вчера сообщил, что товарные запасы углеводородного сырья в США за неделю выросли на 6,0 млн барр. до 445,9 млн барр. (для сравнения, последний отчет Управления энергетической информации США (EIA) показал объем товарных запасов нефти на уровне 449,0 млн барр.). Суточный импорт нефти в Соединенные Штаты за неделю увеличился на 0,19 млн барр., а суточная нефтепереработка — на 0,18 млн барр. Данные по нефтепродуктам неоднозначны: запасы бензина выросли на 3,4 млн барр., а дистиллятов — сократились на 2,2 млн барр. Информация о росте товарных запасов нефти в ночь на среду подтолкнула котировки Брент к отметке $60,50/барр., а во время подготовки нашего обзора они колебались в диапазоне $60,50-61,00/барр. Сегодня инвесторы ждут еженедельной статистики EIA, которая выйдет в 18:30 мск.

Консенсус-прогноз Bloomberg предполагает, что EIA зафиксирует рост запасов нефти на 1,5 млн барр. и бензина — на 0,75 млн барр., а также сокращение запасов дистиллятов на 1,0 млн барр. Мы не исключаем, что вопреки ожиданиям, запасы нефти сократятся на 1-2 млн барр. на фоне растущего экспорта. Такая статистика должна позитивно повлиять на нефтяной рынок и может нивелировать негативный эффект от информации о росте запасов нефтепродуктов. Мы полагаем, что после публикации данных EIA баррель Брент может подорожать до $61,20 (50-дневного скользящего среднего). Впрочем, на наш взгляд, позитивная динамика едва ли будет устойчивой с учетом текущей рыночной конъюнктуры — в среднесрочной перспективе котировки Брент, вероятно, отступят до $60,00/барр.