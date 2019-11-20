Цены на золото восстанавливаются на фоне усиления политической напряженности в отношениях США и КНР
Вчера на рынке золота наблюдалась умеренная волатильность. Спрос на защитные активы сохраняется, поэтому по итогам дня желтый металл подорожал на 0.2%. Вчера поздно вечером Сенат США единогласно принял законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге" и направил его в Палату представителей. Согласно законопроекту, Госдепартамент должен будет ежегодно сообщать Конгрессу, сохраняет ли Гонконг достаточную автономию, чтобы претендовать на особые торговые привилегии, предоставляемые Соединенными Штатами. Сегодня утром Китай осудил эти действия со стороны США и пообещал принять ответные меры для защиты своего суверенитета и безопасности.
Усиление политических рисков оказывает поддержку ценам на золото, несмотря на сдержанные комментарии представителей ФРС США относительно перспектив монетарной политики. Вчера президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что с денежно-кредитной политикой "все в порядке", но при этом отметил, что сохраняются риски замедления мирового экономического роста, и что инфляции в США может быть ниже целевого уровня. Сегодня в центре внимания глобальных рынков будет протокол последнего заседания ФРС США (22:00 мск). Также инвесторы ждут данных по золотовалютным запасам России, которые выйдут в 16:00 мск.
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