За прошедшие 2 недели акции компаний энергетического сектора были лидерами роста, при этом рынок в целом корректировался после ралли. Интерес к этим бумагам вызван рядом причин. Во-первых, акции энергокомпаний исторически часто росли, когда выдыхалось ралли в других отраслях, прежде всего, нефтегазовой и финансовой. Во-вторых, в этом году финансовые показатели ряда компаний тепловой генерации заметно улучшились. На это повлияли устойчивость рубля, комфортные ценовые условия по топливу и на свободном рынке электроэнергии. В третьих, в конце года игроки любят спекулятивно покупать бумаги энергокомпаний, отыгрывая будущую индексацию тарифов на мощность, тепло и передачу. Так, например, тариф на ФСК может вырасти на 5,5%, что выше инфляции. Тарифы для населения также могут увеличиться на 5% в среднем по регионам. Это дает шанс компаниям увеличить рентабельность, поскольку в условиях снижающейся инфляции расходы на топливо, оплату труда и услуги подрядчиков могут расти не опережающими темпами. Дополнительные доходы энергетикам дает плата за новую вводимую мощность, подключения, а в отдельных случаях и госсубсидии. Фактором, улучшающим финансовое положение энергокомпаний, является и снижение ставок. ОГК-2 и МРСК могут занимать деньги в районе 7%, а Русгидро недавно нашло спрос на облигации на уровне 6,85%. При этом, долгами энергосектор сейчас не перегружен. К примеру, долговая нагрузка Русгидро находится на уровне 1,2х к годовой EBITDA. В 2015 году она была вдвое выше, как и ставки денежного рынка. Долговая нагрузка ФСК 1,3х EBITDA. При этом, имеются предпосылки к сокращению инвестпрограмм крупнейших компаний после 2023 года, а значит, долг (как важный источник финансирования капзатрат) при прочих равных условиях перестанет расти. Для инвесторов еще одним доводом в пользу покупки является дивиденд. Государство настаивает на повышении дивидендов до 50% от прибыли. Дивидендная доходность акций сетевых компаний была в районе 10%.

Драйверами роста акций сектора являются как недооцененность относительно аналогов, так и ожидание роста основных финансовых показателей и дивидендов. Охота за дивидендами начнется ближе к весне, но у бумаг энергокомпаний нет видимых предпосылок для обвала сейчас. Иностранные и институциональные инвесторы (обычно ключевые игроки в этих акциях) не испытывают тревожных опасений. Цены на топливо не рвутся вверх, тарифы индексируются, как им и положено, а долги не растут. Эта категория инвесторов довольно консервативна, и если заходит в бумагу, то, как правило, на горизонт от полугода. Мы ожидаем, что интерес инвесторов в акциях сектора сосредоточится, в первую очередь, в "отстающих" бумагах – Русгидро, префы Россетей, Юнипро.