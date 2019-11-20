SPO Alibaba станет крупнейшим в 2019 году
Alibaba — крупнейшая китайская компания в сегменте электронной коммерции оценила свои акции в 176 гонконгских долларов ($ 22,50), дисконт составил примерно 3% к цене закрытия в Нью-Йорке, где они торгуются с 2014 года. Общий объем размещения достигнет $12,9 млрд, что сделает его крупнейшим публичным предложением в 2019 году. Alibaba прекратила принимать заявки на участие в размещении на полдня раньше, чем планировалось, после того как спрос превысил ожидания. Alibaba планирует разместить акции 26 ноября. Согласно проспекту SPO, привлеченные средства Alibaba направит на развитие сервиса онлайн-доставки еды Ele.me и туристического онлайн-сервиса Fliggy, а также на дальнейшие инвестиции в одну из крупнейших в Китае онлайн-видеоплатформу Youku. Кроме того, компания планирует активнее вкладывать средства в сферу облачных вычислений и машинного обучения. Alibaba серьезно недооценена по сравнению с ее американским конкурентом Amazon. Ее мультипликатор P/E равен лишь 27,6 против 77,6 у Amazon. Также инвесторы за счет дисконта могут провести арбитражную сделку, если это позволяет сделать брокер. Идея заключается в том, чтобы "шортить" акции до уровня $180 на NYSE, что даст почти 3% безрисковой доходности без учета комиссий.
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