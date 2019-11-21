Во-первых, прирост розничных продаж ускорился до 1.6% г/г (против 0.7% г/г в сентябре), в основном, благодаря усилению спроса в сегменте непродовольственных товаров (+2.0% г/г). Опубликованные с задержкой данные по заработным платам показали уверенный прирост в сентябре, на 3.1% г/г. При этом темпы роста за предыдущие четыре месяца были пересмотрены вниз, что не противоречит сдержанной динамике продаж в эти месяцы.

Во-вторых, в производственном секторе стремительный рост показала обрабатывающая промышленность (+3.7% г/г), в то время как горнодобывающий сектор замедлился до 0.9% г/г – минимального темпа с января 2018 года. В итоге, индекс промышленного производства вырос на 2.6% г/г. В остальных секторах значимых изменений в темпах роста не наблюдалось: строительство (+1.0% г/г) и грузоперевозки (-0.2% г/г) все еще в аутсайдерах.

Министерство экономического развития сообщило об ускорении роста ВВП в октябре до 2.2% г/г, вероятно, при поддержке со стороны промышленности. Однако такое ускорение не несет инфляционных рисков для экономки, сохраняя перспективы для дальнейшего замедления инфляции (3.54% г/г на 18 ноября).

Вчера представители российских властей и бизнеса активно комментировали отечественную ДКП и перспективы снижения ключевой ставки. Президент РФ В. Путин в рамках форума "Россия зовет!" увидел риски для экономики со стороны замедления инфляции, продолжив, что "этот вопрос на контроле, в постоянном контакте с правительством, Центральным банком, уважая их законные права и предусмотренную законом независимость". Глава ЦБ Э. Набиуллина, выступая в Государственной думе, заявила о "некотором потенциале смягчения ДКП" и необходимости бóльших данных для пересмотра диапазона нейтральной ставки. Наконец, глава ВТБ А. Костин поделился мнением, что до конца текущего года ключевая ставка ЦБ снижаться не будет.

По нашему мнению, подобный новостной поток означает, что российский ЦБ продолжает смотреть в сторону смягчения процентной политики – но опции на заседание 13 декабря остаются открытыми. Нашим базовым сценарием на сегодняшний день остается снижение ключевой ставки на 25 бп.