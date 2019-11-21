Неустойчивость экономического роста не является каким-то исключительным явлением, в особенности в России. Это связано с различными факторами, в том числе, повышением налогов (НДС) и индексацией тарифов, волатильностью цен экспортных сырьевых активов и фондовых рынков, колебания курса национальной валюты и движением капитала. При прогнозировании макроэкономических показателей целесообразно проявлять консерватизм, поскольку сильно повлиять на динамику экономики могут непрогнозированные шоки. Характерный пример – Великая депрессия 90 лет назад началась с падения котировок акций. Никакие индикаторы явно не указывали на то, что скоро грядет рецессия. В отсутствие шоков, полагаю, можно прогнозировать макроэкономические показатели в диапазоне +/- 0,5 п.п. Наиболее надежные оценки предполагают рост ВВП по итогам 2020 года в диапазоне 1,5-2,0%. Во многом, это будет зависеть от успеха локомотивов экономики. В России на крупные предприятия приходится около 79% ВВП, а на МСБ – 21%. От экспорта экономика зависит примерно на 40%. Торговые войны, рецессия экономики в странах Европы – это внешние и неподконтрольные факторы, которые как самостоятельно отравляют динамику роста российского ВВП, так и могут спровоцировать опасные ценовые шоки на внешних фондовых и сырьевых площадках. 